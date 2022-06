La malattia di Justin Bieber dovuta al vaccino: a coloro nei quali convivono due lupi non la si fa

Circa una settimana fa la stampa ha ripreso le dichiarazioni sulla malattia di Justin Bieber rilasciate dalla stessa popstar di Yummy sui social. L’artista canadese aveva rivelato di aver contratto la sindrome di Ramsay Hunt con il disastroso risultato una semi paralisi facciale. Bieber, in un video postato su Instagram, mostrava gli effetti della malattia.

Come accade di fronte ad ogni notizia di un certo peso mediatico, specialmente quando riguarda personaggi del mondo dello spettacolo, c’è chi sostiene che la malattia di Justin Bieber sia correlata alla vaccinazione anti Covid.

La fonte

I colleghi di AFP Check hanno riscontrato che l’11 giugno il sito Vancouver Times ha pubblicato un articolo dal titolo: “Justin Bieber: ‘I vaccini mi hanno rovinato la vita'”. Una confessione, questa, che la popstar avrebbe riferito a un suo amico che a sua volta lo avrebbe riferito al Daily Mail, che però nell’articolo pubblicato il 10 giugno 2022 non fa alcuna menzione del vaccino.

Porterò questi criminali in tribunale. Il CEO di Pfizer ha un sacco di scheletri nell’armadio, è tempo che paghi.

Questo è ciò che scrive Vancouver Times su Bieber.

La bufala

Si tratta di una bufala che si nasconde in modo maldestro dietro il dito della parola “Satira”. Vancouver Times, infatti, nel suo disclaimer si presenta come un sito satirico, più o meno come altri siti italiani che negli anni hanno pubblicato bufale giustificandosi con la satira.

La malattia di Justin Bieber, infatti, non è in alcun modo correlata al vaccino né il cantautore ha mai rilasciato tali dichiarazioni.

Qualche giorno fa l’artista di Justice ha aggiornato i fan affermando di stare meglio, notizia confermata nelle ultime ore dalla moglie Hailey Baldwin ai microfoni di Good Morning America.

Dichiarare che la propria linea editoriale è satirica è sufficiente? No, su Twitter c’è chi ha anticipato i tempi.

