Insensibili con Chiara Francini per la perdita di Alessio Rapezzi: associano il vaccino al suo ex

C’è davvero poca empatia, sui social, con Chiara Francini, attrice e conduttrice tv che negli anni si è ritagliata il suo spazio nel panorama televisivo italiano, considerando il fatto che nelle ultime ore è pervenuta la notizia della scomparsa del suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Alessio Rapezzi, dirigente sportivo di 49 anni che è venuto a mancare in settimana in seguito ad un malore mentre si trovava in vacanza in Egitto. Qualche giorno di relax con la sua attuale compagna e cause specifiche che saranno più chiare al momento del suo ritorno in Italia.

Poco tatto con Chiara Francini per la perdita di Alessio Rapezzi: solite tesi sul vaccino fatale al suo ex

In attesa di maggiori informazioni sulle cause del decesso, stiamo assistendo purtroppo ad una situazione simile rispetto a quella trattata nella giornata di ieri, una volta appreso l’annuncio della morte dell’ex calciatore dell’Inter, Andy Brehme. Anche in quel caso, esattamente come intendiamo fare oggi, è importante evidenziare che non vi siano ancora certezze sulle cause specifiche del malore, motivo per il quale avanzare le solite ipotesi (spacciandole per certezze) è solo un qualcosa di poco rispettoso.

Alessio Rapezzi non era solo l’ex fidanzato di Chiara Francini. Come evidenzia Repubblica, infatti, anche lui era stato in grado di crearsi una carriera apprezzabile, diventando uno stimato dirigente calcistico di Campi Bisenzio. Ha lasciato una figlia di 19 anni e la compagna con la quale era in vacanza in Egitto. Spiace che sotto al post della conduttrice, pubblicato su Facebook nella giornata di mercoledì, si siano visti anche i soliti commenti coi quali i NoVax incolpano il vaccino Covid per la nuova perdita di oggi.

Come accennato in precedenza, allo stato attuale è impossibile maturare certezze sulla causa del malore di Alessio Rapezzi, motivo per il quale occorre darci un taglio coi commenti poco rispettosi sotto il post di Chiara Francini.

