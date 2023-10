Insensate le voci sulla malattia del figlio di Paris Hilton: presa di posizione oggi

In questi giorni è diventato un vero e proprio trend social uno scatto che ritrae un bambino con la sua mamma, al punto che in tanti si pongono domande sulla presunta malattia del figlio di Paris Hilton. Nutrire qualche dubbio è umanamente lecito, ma quando i commenti vertono su certezze infondate, o peggio ancora su frasi offensive, il limite della decenza viene superato molto facilmente. Ecco come si sconfina nelle fake news, un po’ come avvenuto non molto tempo fa con Tiziano Ferro qui in Italia.

A dir poco evitabili le voci sulla malattia del figlio di Paris Hilton: risponde la diretta interessata oggi

Per quale motivo hanno preso piede strane voci sulla malattia del figlio di Paris Hilton? Lo scatto pubblicato su Instagram dalla diretta interessata mostra effettivamente un bambino dalla testa più grande del normale. Dare per scontato che possa esserci una patologia dietro il suo aspetto, però, non è corretto. Non è un caso che sia pervenuta immediatamente una presa di posizione della donna, la quale nella giornata di martedì ha pubblicato una storia su Instagram per smentire tutti i rumors.

Come se non bastasse, oltre a ribadire che il piccolo sia perfettamente sano (ricordando a tutti che sia stato visitato dai medici), Paris Hilton si è scagliata contro coloro che hanno commentato in modo poco carino i suoi post, soffermandosi sull’aspetto del bambino. Incredibile che nel 2023 avvengano ancora cose del genere, ma dal nostro punto di vista è importante soprattutto smentire alcune voci infondate che hanno preso piede sui social negli ultimi giorni.

Dunque, diamoci un taglio coi rumors relativi alla presunta malattia del figlio di Paris Hilton. Su determinati argomenti, sarebbe il caso di parlare e scrivere (sempre con garbo), solo in presenza delle giuste competenze e fonti. Diversamente, meglio tacere e passare al contenuto successivo su Instagram.

