Influencer sarebbe morto in diretta per aver bevuto troppo baijiu: prudenza sul caso Sanqiange

Si parla con insistenza in queste ore dell’influencer che sarebbe morto in diretta sui social dopo aver bevuto troppo baijiu, ma provando ad approfondire la questione invitiamo tutti alla prudenza sul caso Sanqiange. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, troviamo solo alcune fonti che non possono dimostrare al 100% l’autenticità della notizia, pur essendo abbastanza chiara la dinamica dei fatti. In passato ci siamo soffermati su influencer in contesti diversi, rispetto a quello trattato oggi.

Cosa abbiamo raccolto sull’influencer che sarebbe morto in diretta per aver bevuto troppo baijiu: occhio al caso Sanqiange

Anche la CNN ha trattato la storia dell’influencer ce sarebbe morto in diretta per aver bevuto troppo baijiu. Tuttavia, la nostra prudenza sul caso Sanqiange nasce dal fatto che nessuno sia in grado di offrire prove inconfutabili in merito, andando a leggere i singoli articoli. In pratica, il giovane “Sanqiange” (o “Fratello Tremila”) sarebbe stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso la sua partecipazione a una competizione con un collega influencer che prevedeva di bere Baijiu, uno spirito cinese con una gradazione alcolica tipica compresa tra il 30% e il 60% , ha riportato Shangyou News.

Le sfide “PK” comportano battaglie uno contro uno in cui gli influencer si sfidano tra loro per vincere premi e regali dagli spettatori e spesso comportano punizioni per il perdente. Apparentemente come in questo caso, bevendo Baijiu. Un video che mostra Wang, questo il vero nome del giovane che avrebbe perso la vita in base alle indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe l’ultimo che lo ritrae in vita. In sostanza, il ragazzo avrebbe preso parte alla sua sfida è diventato virale sui social media cinesi, ma non è più disponibile per la visualizzazione.

Invitiamo in ogni caso tutti alla prudenza a proposito dell’influencer che sarebbe morto in diretta per aver bevuto troppo baijiu, a proposito del caso Sanqiange

