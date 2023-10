Infondate le chat WhatsApp su Asia Valente, Taylor Mega e Zoe Cristofoli relative a Corona

Come si poteva ampiamente immaginare, sta andando fuori controllo la storia del caso scommesse tra i calciatori, stando anche ad alcuni messaggi che nelle ultime ore hanno citato personaggi pubblici del calibro di Asia Valente, Taylor Mega e Zoe Cristofoli. Tutte associate, seppur in modo diverso, alla figura di Fabrizio Corona. Dunque, non sono giocatori coinvolti in queste catene senza alcuna prova o fonte, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, ma anche alcune ragazze.

Perché occorre fermare gli screenshot delle chat WhatsApp che menzionano Asia Valente, Taylor Mega e Zoe Cristofoli a proposito di Fabrizio Corona

Anche altri siti hanno trattato correttamente la vicenda, alimentando uno dei concetti che portiamo avanti da anni. Anche durante il Covid. Ci riferiamo al fatto che le chat WhatsApp non sono e non saranno mai una notizia. In questo frangente, infatti, risulta inutile anche scendere in dettagli e riportarvi quali siano le azioni attribuite a Asia Valente, Taylor Mega e Zoe Cristofoli. Tutte sarebbero state coinvolte solo marginalmente in alcuni movimenti dello stesso Fabrizio Corona, ma come riportato in precedenza, si parla del nulla più assoluto.

Un semplice pettegolezzo in una chat WhatsApp, dunque, senza alcuna prova e senza sapere neppure chi ha scritto il testo in questione. Alcuni utenti hanno anche ricondiviso il tutto, dopo aver ricevuto le immagine della conversazione presumibilmente proprio su WhatsApp. Anche a noi sono pervenute le segnalazioni del caso attraverso questo canale. Un conto è chiederci informazioni privatamente sulla natura di queste chat, e ci può stare, un altro è ricondividerle sui social alimentando eventi non dimostrabili.

Insomma, non escludiamo che personaggi come Asia Valente, Taylor Mega e Zoe Cristofoli possano muoversi nelle sedi opportune verso tutti coloro che hanno dato visibilità a notizie basate sul nulla. Proteggere la propria immagine, in circostanze simili, è un atto dovuto.

