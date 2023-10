Trapelano i nomi di Frattesi, Mancini e Florenzi sul caso scommesse: WhatsApp non è una fonte

Stanno venendo a galla i nomi di Frattesi, Mancini e Florenzi sul caso scommesse, con un assunto che in tanti stanno dimenticando a proposito della “bomba” fatta esplodere di recente da Fabrizio Corona. Considerando anche le modalità con le quali la segnalazione in questione è arrivata al nostro team, infatti, ricordiamo a tutti che WhatsApp non sia una fonte. E mai lo sarà. Tanti giocatori, infatti, rischiano di essere coinvolti senza avere alcuna colpa e ben prima che possano scattare eventuali indagini nei loro confronti.

Fermiamo la catena su Frattesi, Mancini e Florenzi apparentemente coinvolti nel caso scommesse

In questo caso specifico, poi, c’è un’aggravante, i quanto i calciatori citati in precedenza non sono apparsi neanche sul sito Dillinger News con il quale collabora lo stesso Fabrizio Corona. Dunque, dopo i chiarimenti del caso in mattinata, occorre affrontare un’altra catena virale. Come se non bastasse questa premessa cruciale su Frattesi, Mancini e Florenzi, abbiamo altri concetti da valutare in merito al caso scommesse, soprattutto tenendo a mente che i tesserati in questione pare siano trapelati in modo generico, come opportunamente riportato altrove.

Dunque, oltre a non sapere se ci siano effettivamente delle indagini nei loro confronti, su Frattesi, Mancini e Florenzi va precisato anche che l’indiscrezione potrebbe riguardare in modo generico il gioco online. Non necessariamente scommesse in ambito calcistico. Per questo motivo, per loro come per gli altri, vale il principio per il quale nessuno sa in modo ufficiale quale sia il reato contestato. Che si tratti di giustizia sportiva o penale, il discorso in un contesto simile cambia poco.

Per questa ragione, invitiamo tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio WhatsApp che menziona anche Frattesi, Mancini e Florenzi sul caso scommesse a farla finita. Anche perché, in circostanze simili, anche un semplice post è potenzialmente oggetto di una causa per diffamazione. Attendiamo lo sviluppo delle indagini ed altri nomi che saranno ufficializzati solo nei prossimi giorni.

