Influencer confessa: “I Crashed My Plane” era un falso, rischia 20 anni. Questo è il prezzo della fama per lo youtuber Trevor Jacob, influencer e campione di skateboard.

E autore di un docufilm, “I Crashed my Plane”, tredici minuti di riprese in cui lo stesso si vede pilotare un Taylorcraft, aereo a elica del 1940 (abbastanza venerabile, anche se vi sono ancora esemplari in perfetto stato) finché a causa del blocco di un’elica lo stesso non precipita.

E alla fine, nonostante la versione iniziale era un video creato ad arte.

Il video è stato pubblicato a Dicembre del 2021: recentemente l’influencer ha raggiunto un accordo con le autorità.

Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa dell’avvocatura di Stato Californiana, l’influencer avrebbe programmato il falso incidente come promozione per una ditta di portafogli antiurto.

Allo scopo avrebbe denunciato l’incidente dichiarando di non sapere dove erano finiti i rottami dell’aereo, ma secondo quanto riportato nella confessione parte dell’accordo, questi avrebbe invece fatto il velivolo a pezzi per smaltirlo in modo da evitare di dare seguito all’investigazione.

Il massimo edittale per le fattispecie che si configurano, dalla distruzione del veicolo al danneggiamento passando per l’ostruzione ad indagine federale, si aggira intorno ai 20 anni.

È probabile che l’accordo tolga degli anni dalla sentenza però, ma nel frattempo all’influencer è stata revocata la licenza di volo.

