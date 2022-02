Indizi sull’uscita di Stranger Things 4 in Italia: quando esce la data della stagione 2022

Ci sono finalmente indizi interessanti per quanto concerne l’uscita di Stranger Things 4 in Italia, visto che in tanti si chiedono quando esce la quarta stagione targata 2022 e, soprattutto, quando verrà definita quantomeno la data entro la quale avremo notizie ufficiali in merito. Dunque, dopo alcune bufale del passato relative al mondo Netflix, come riportato con appositi articoli sul nostro sito, oggi possiamo esaminare più da vicino rumors che potrebbero rivelarsi molto interessanti per gli appassionati di serie tv.

Le ultime notizie sull’uscita di Stranger Things 4 in Italia: quando esce la data

Andiamo per gradi, perché la notizia del giorno è la distribuzione di un nuovo cartello da parte della produzione. Lo trovate nella foto ad inizio articolo, con il messaggio “sottosopra” che richiama uno dei concetti maggiormente utilizzati nella serie: “Ogni fine ha un inizio“. Si tratta di un messaggio che sa tanto di segno di vita, a proposito dell’uscita di Stranger Things 4 in Italia. Gli abbonati a Netflix da tempo si chiedono quando esce la stagione più attesa di sempre per la serie e, ad oggi, non si hanno notizie ufficiali in merito.

Se da un lato quanto riportato oggi è un buon segnale per quanto concerne l’imminente uscita di Stranger Things 4 in Italia, allo stesso tempo la produzione non ha fornito ancora una data precisa. Le ultime indiscrezioni, in ogni caso, parlano di rilascio in estate. Dunque, poco più di quattro mesi di attesa, con ritardi dovuti prevalentemente alla pandemia, se pensiamo che l’ultima fatica dello staff risalga al 2019.

L’uscita di Stranger Things 4 in Italia non è in discussione nel 2022 e la fortunata esperienza con “La casa di carta” ci dice che l’appuntamento potrebbe essere fissato ad agosto. Quando inizieranno i rientri dalle vacanze. Solo ipotesi su quando esce la quarta stagione, ma da oggi i segnali sono sicuramente più incoraggianti.

