Indicazioni sulla scaletta di Max Pezzali verso il concerto di Milano 2024

Emergono riscontri sulla scaletta di Max Pezzali verso il concerto di Milano 2024. Il tour Max Forever – Hits Only – Stadi sta riscuotendo un successo incredibile ed ora Max Pezzali è pronto ad esibirsi nuovamente allo Stadio San Siro con le ultime due date milanesi di quest’incredibile avventura che ha coinvolto tantissimi fan degli ex 883 e non solo.

Tutte le informazioni relative alla scaletta di Max Pezzali verso il concerto di Milano 2024

Di sicuro, meglio questi approfondimenti, rispetto alle bufale del passato che lo davano per morto. Le hit di Max Pezzali, sia quando era all’interno degli 883 e sia quando ha deciso di iniziare la sua carriera da solista, sono davvero tantissime e le ha volute tutte racchiudere in questo tour negli stadi che ha suscitato tantissimi apprezzamenti.

Dopo le tappe a Trieste, Torino, Bologna e Roma, ecco che il tour negli stadi di Max Pezzali ritorna ad essere protagonista a Milano, con due date davvero imperdibili per chi negli anni Novanta è cresciuto con i suoi brani indimenticabili, con tanta curiosità anche nello scoprire quale sarà la scaletta del concerto a San Siro di Max Pezzali.

Il tour Max Forever – Hits Only – Stadi farà tappa questa sera a San Siro, ma replicherà anche domani 2 luglio, per poi esibirsi il 9 luglio a Messina, allo Stadio San Filippo ed il 13 luglio a Bari allo Stadio San Nicola. Dopo aver illuminato lo Stadio Olimpico con le sue hit, ecco che c’è attesa di scoprire quale sarà la scaletta del concerto a San Siro di Max Pezzali.

Non sembra infatti esserci una scaletta definita per ogni evento, il cantautore ex 883 ama aggiungere qualche chicca particolare ad ogni suo concerto, potendo in questo modo stupire il suo pubblico. Senza dubbio non mancheranno le sue hit più importanti, ma tutto sommato si potrebbe seguire gran parte della scaletta del concerto di Roma di Max Pezzali. In quest’ultimo caso i possibili brani che canterà e suonerà insieme alla sua band sono parte integrante della scaletta di Max Pezzali:

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato / La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno uccido l’Uomo Ragno

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Come visto si tratta dei brani di maggior successo di Max Pezzali, ma probabile possa inserire all’interno della scaletta del concerto di Milano anche qualche canzone più recente. Non ci resta che attendere lo show che ricordiamo inizierà alle ore 21 allo Stadio San Siro. Adesso abbiamo qualche elemento più concreto sulla scaletta di Max Pezzali verso il concerto di Milano 2024.

