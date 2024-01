Indicazioni su consultazione pagamenti e cedolino NoiPA che ci sono appena arrivate a gennaio

Dopo svariati tentativi nel metterci in contatto con l’assistenza, finalmente abbiamo qualche informazione in più per tutti coloro che sono in attesa di segnali in merito alla consultazione pagamenti ed al cedolino NoiPA. Una situazione che appare ancora bloccata a gennaio 2024, soprattutto per i precari come abbiamo avuto modo di evidenziare attraverso i nostri ultimi articoli. Una distinzione cruciale rispetto a chi si ritrova con contratto a tempo indeterminato o determinato, che per forza di cose va ribadia anche in occasione dell’Epifania.

Spunti extra su consultazione pagamenti e cedolino NoiPA: le ultime notizie pervenute a gennaio

Già, perché il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato può aggirare i problemi riscontrati in queste settimane con cedolino NoiPA e consultazione pagamenti attraverso un login “alternativo”. Si parla a tal proposito di “autenticazione forte”, portata a termine tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e con carta d’identità elettronica (CIE), per poi accedere all’area “visualizzazione contratti scuola”. Insomma, dobbiamo momentaneamente mettere da parte il nostro codice SPID, in modo da capire quale sia l’importo netto del mese in corso.

Cosa succede per i precari e per tutte le altre categorie che registrano ancora oggi 6 gennaio problemi con consultazione pagamenti e cedolino NoiPA? La questione qui è più complessa e, al di là di qualche previsione più o meno astratta, sarebbe poco corretto fornire date apparentemente certe per il ripristino del servizio. Tuttavia, possiamo dire che il pagamento degli arretrati (partono da novembre, ma in alcuni casi anche da ottobre) non è in discussione, mentre ora è più chiara l’origine dell’anomalia.

In pratica, ci è stato detto dall’assistenza che i problemi riguardanti cedolino NoiPA e consultazione pagamenti nascono dal fatto che i singoli contratti sono stati regolarmente inoltrati dalle varie scuole, ma per una serie di imprevisti tecnici (e non solo) pare non siano stati ancora acquisiti dall’are giuridica di NoiPA. Contestualmente, ci è stato detto anche che fanno parte dell’area economica, motivo per il quale gli stipendi verranno a breve erogati. Restiamo in attesa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.