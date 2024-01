Chiarimenti su consultazione pagamenti e cedolino NoiPA tramite CIE dopo il login

Riteniamo giusto aggiornare di volta in volta alcune informazioni sulla consultazione pagamenti e del cedolino NoiPA man mano che otteniamo riscontri aggiuntivi, come avvenuto oggi 4 gennaio per tutti coloro che intendono effettuare il login tramite CIE. Per farvela breve, come riportato nei giorni scorsi coloro che hanno avuto la possibilità di autenticarsi la piattaforma attraverso la Carta d’Identità Elettronica e non tramite SPID pare siano riusciti a fare qualche step in più e ad interagire meglio con il sistema.

Alcune precisazioni su consultazione pagamenti e cedolino NoiPA attraverso CIE dopo il login

Fatta questa premessa, che per certi versi possiamo confermare anche questo giovedì, ci sono ulteriori fattori da valutare per coloro che non riescono ancora ad entrare nell’area “consultazione pagamenti”, a proposito del cedolino NoiPA. Già, perché entrare tramite CIE dopo il login non è la soluzione a tutti i problemi. Come evidenziato da altre fonti, infatti, da un lato allo stato attuale non è possibile prevedere quando sarà ripristinata la visualizzazione di determinate aree come quelle relative a Consultazione Pagamenti, Rate, Contratti e TFR.

Al contempo, è importante sottolineare che i soli utenti registrati come “operatori”, al contempo muniti degli strumenti necessari per accedere alla piattaforma attraverso CNS o CIE, avrenno la possibilità di visionare le sezioni Consultazione Pagamenti, Rate, Contratti e TFR. Dunque, secondo quanto riportato da alcuni addetti ai lavori, sarebbe inutile la corsa all’ottenimento della Carta d’Identità Elettronica, con il solo fine di poter accedere alla sezione più discussa del momento all’interno del sito ufficiale.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff, è importante prendere atto di questi chiarimenti per quanto concerne la consultazione pagamenti e del cedolino NoiPA, con un preciso riferimento ai docenti precari che da due o tre mesi sono in attesa di un segnale sul fronte stipendi qui in Italia.

