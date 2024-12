Incomprensibile scambio a gennaio tra Juventus ed Arsenal: niente conferme su Douglas Luiz

Iniziano ad essere frequenti ed insistenti le voci di calciomercato in vista del mese di gennaio, quando tante trattative entreranno nel vivo. Soprattutto per squadre come la Juventus, che hanno bisogno estremo di aggiungere nuovi elementi in determinati reparti a causa di infortuni gravi ed imprevisti. Proprio per questa ragione, da più parti si ipotizza che i bianconeri possano cercare con insistenza un difensore centrale, nel tentativo di sopperire alle lunghe assenze di Bremer e Cabal.

Fa storcere il naso la voce sullo scambio a gennaio tra Juventus ed Arsenal: zero conferme su Douglas Luiz

Altre voci di mercato sui bianconeri, dunque, dopo quelle che abbiamo analizzato la scorsa settimana a proposito di un possibile scambio per portare Raspadori in bianconero durante la sessione invernale dei trasferimenti. Fatta questa lunga premessa, va detto che in queste ore lascia molto perplessi la voce riguardante il potenziale scambio a gennaio tra Juventus ed Arsenal, al punto che al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono conferme su Douglas Luiz.

A Torino arriverebbe Kiwior, proprio con l’intento di rafforzare la batteria di difensori centrali a disposizione di Thiago Motta. Inutile dire che uno scambio del genere con l’Arsenal consentirebbe alla Vecchia Signora di ottenere anche un conguaglio economico in aggiunta, ma al momento non vi sono riscontri utili per confermare le voci del momento.

Insomma, tutto va assorbito con una certa prodenza, anche perché difficilmente Douglas Luiz lascerà la Juventus durante il mercato invernale. Il deprezzamento, visto il rendimento del brasiliano, sarebbe troppo evidente adesso e Giuntoli questo lo sa molto bene.

Sotto tanti punti di vista, l’operazione avrebbe davvero poco senso dal punto di vista della Juventus, al netto del fatto che il denaro proveniente dall’Arsenal potrebbe essere immediatamente reinvestito per aggiungere una punta al roster. Del resto, vanno considerate anche le incerte condizioni fisiche di Milik.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.