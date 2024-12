Scambio alternativo tra Juventus e Napoli per Raspadori: chiarimenti sulle voci di oggi

Stanno prendendo piede ulteriori voci di mercato in queste, in vista della sessione di gennaio, considerando che secondo diversi addetti ai lavori la Juventus sarebbe sempre più interessata a Raspadori. L’ex Sassuolo sta trovando poco spazio nel Napoli di Conte, al punto che ormai la prima alternativa stabile a Lukaku è Giovanni Simeone. Il giocatore, dunque, potrebbe tornare molto utile a Thiago Motta, soprattutto alla luce delle condizioni non rassicuranti di Milik in questi mesi.

Si parla di scambio alternativo tra Juventus e Napoli per Raspadori: alcune precisazioni oggi

A prescindere da queste considerazioni, esattamente come riportato pochi giorni fa su Vlahovic, è importante non lasciarsi ingannare da titoli che potrebbero restituirci informazioni non confermate. Per farvela breve, in un primo momento si era pensato che lo scambio tra Juventus e Napoli potesse riguardare lo stesso Raspadori da un lato e Danilo dall’altro, visto che il difensore brasiliano sta faticando molto ad avere spazio. E questo, nonostante i gravi infortuni di Cabal e Bremer.

Le cose non stanno così, se pensiamo che i rumors odierni hanno menzionato Fagioli come possibile contropartita per convincere il Napoli ed Antonio Conte. Sono solo indiscrezioni, come quelle che vedono il centrocampista ormai fuori dai piani tattici e tecnici di Thiago Motta. Di sicuro la questione dovrà essere seguita bene nelle prossime settimane, ma alcuni titoli chi sono stati segnalati fanno emergere uno stato dei fatti non confermato.

Ricapitolando, non ci sono fonti sufficienti per dire che sia avanzata la trattativa tra Juventus e Napoli per portare Raspadori in bianconero e Fagioli al club partenopeeo. Fate sempre molta attenzione a quello che leggete, ma soprattutto imparate a selezionare le fonti di cui potete fidarvi, rispetto a quelle che sono alla costante ricerca del titolo ad effetto per ottenere qualche visualizzazione in più, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.