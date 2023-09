Incertezza su Cosimo Corrado: youtuber Kazuosan scomparso secondo una locandina

C’è molta apprensione, in queste ore, su Cosimo Corrado. Si tratta dello youtuber Kazuosan scomparso, stando almeno al contenuto di una locandina diventata virale nel giro di una mattinata sui social. Esattamente come avvenuto in passato quando ci siamo ritrovati al cospetto di situazioni simili, è molto importante comprendere come stiano le cose e quali siano le prime informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 11 settembre. Soprattutto in riferimento a chi ha avuto modo di inquadrare il personaggio in questi.

Prime analisi su Cosimo Corrado: youtuber Kazuosan scomparso stando al contenuto di una locandina

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri certi per usare “tag più netti”, in quanto tutto ruota attorno ad un contenuto virale soprattutto su Facebook. Stando ai primi dettagli riportati da fonti di Salerno, visto che il ragazzo è proprio di origini salernitane, pur essendosi trasferito a Milano, pare che non si abbiano sue notizie da quando è arrivato a Manhattan. Insomma, amici e parenti brancolano nel buio da alcune ore.

Se da un lato c’è grande confusione sulle sorti di Cosimo Corrado, con lo youtuber Kazuosan scomparso secondo una locandina che è stata portata anche alla nostra attenzione, è importante sottolineare come a detta delle suddette fonti al momento non ci sarebbe una vera e propria denuncia di scomparsa. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, soprattutto per la delicatezza della vicenda, ben sapendo che parenti o persone vicine al ragazzo di 21 anni potrebbero facilmente e velocemente smentire questa voce.

Inevitabile che al momento si tratti di un “trend social”, ma siamo ugualmente lieti di contribuire a diffondere l’appello su Cosimo Corrado, visto che lo youtuber Kazuosan scomparso sta creando non poca apprensione questo lunedì. Il giovane dovrebbe dunque trovarsi a New York da alcuni giorni, con la speranza di poter presto aggiornare il nostro articolo di oggi.

