Inarrestabili voci su Che tempo che fa sospeso e Fabio Fazio licenziato da Nove: facciamola finita

Appaiono difficili da fermare le voci su Che tempo che fa sospeso e Fabio Fazio licenziato da Nove. La trasmissione Che tempo che fa ha terminato la sua prima stagione sul Nove con un successo davvero impressionante, Discovery+ ha fatto davvero centro con Fabio Fazio, riuscendo ad avere dati di ascolti mai raggiunti prima.

Damoci un taglio con voci su Che tempo che fa sospeso e Fabio Fazio licenziato da Nove

Non si placano, in sostanza, voci che abbiamo già smentito in settimana con un primo articolo. Una rete giovane che sta crescendo e che vedrà al suo cospetto, per la prossima stagione, anche Amadeus e tutti sono un bel po’ incuriositi su ciò che farà l’ex presentatore Rai. Intanto non si placano le voci sulla sospensione di Che tempo che fa, arrivata già al termine della prima stagione e lasciando di stucco molti telespettatori.

In realtà non si parla assolutamente di interruzione della trasmissione per motivi ben precisi, lasciando pensare a cose non del tutto vere. In queste ore infatti stanno continuando a diffondersi sul web post che parlano di brusca frenata per la trasmissione di Che tempo che fa di Fabio Fazio, ma è opportuno fare delle precisazioni a riguardo per evitare la diffusione di notizie false.

In realtà, pur terminando prima di quanto il pubblico si aspettasse, Che tempo che fa ha rispettato le sue tempistiche annuali. Da sempre infatti la trasmissione di Fazio termina a metà maggio, quando in genere inizia già il palinsesto estivo per alcune reti televisive. Sono insomma tante le trasmissioni che sono terminate in vista proprio dell’estate, è il solito iter che ogni programmazione autunnale segue.

Non c’è quindi assolutamente nulla di anomalo in questa sospensione di Che tempo che fa, il programma di Fazio ha fatto il suo percorso stagionale ed è volto al termine. Tra l’altro è stata un’edizione di record di ascolti, con ospiti incredibili che hanno tenuto incollati alla tv tanti telespettatori, quindi non avrebbe senso da parte di Discovery+ sospendere volutamente il programma.

Semplicemente è terminata la programmazione di una delle trasmissioni più lunghe del nostro panorama televisivo, di ben otto mesi. Fabio Fazio, con i suoi collaboratori, però è già al lavoro per la prossima edizione che, ricordiamo, partirà il 6 ottobre. Si spera, a questo punto, che possano essere fermate le voci su Che tempo che fa sospeso e Fabio Fazio licenziato da Nove.

