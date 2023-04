In regalo profumo Sauvage Dior via email: ennesima truffa del 2023

Stiamo ricevendo in queste ore alcune segnalazioni in merito al presunto regalo del profumo Sauvage Dior via email. Senza girarci troppo intorno, possiamo confermarvi che si tratta dell’ennesima truffa del 2023. Con il chiaro intento di sfruttare al massimo il periodo di Pasqua, quando potrebbe esserci una maggiore richiesta di prodotti simili, qualcuno sta pensando di ingannarvi per svuotare la vostra carta di credito. O, in alternativa, per rubare i dati sensibili della vostra carta di credito.

Si parla ora di regalo con il profumo Sauvage Dior via email: ancora una truffa nel 2023

Una vicenda che ricorda tanto quella di Leroy Merlin, che abbiamo trattato non molto tempo fa sul nostro sito con un altro pezzo. Secondo, quanto raccolto in queste ore, è possibile constatare che sui canali social dell’azienda e sui canali social di Dior non ci sia alcun riferimento ad iniziative di marketing del genere. Non a caso, l’email in questione arriva da un noreply, motivo per il quale ci sono tutti i presupposti per essere scettici al momento della ricezione.

Aggiungiamo che è sempre più facile simulare di essere un mittente affidabile ed autorevole, soprattutto agli occhi di utenti meno esperti, ma l’elemento più importante di analisi resta la consultazione dei canali ufficiali. Come riportato in precedenza, sito e pagina Facebook non riportano alcun regalo per il profumo Sauvage Dior via email. Ecco perché si hanno pochi dubbi sul fatto di essere al cospetto dell’ennesima truffa del 2023 da alcune ore a questa parte.

Anche a voi è capitato di ricevere messaggi di posta elettronica simili? La questione del regalo con il profumo Sauvage Dior via email potrebbe diventare ancora più calda nel corso dei prossimi giorni, nel nome dell’ennesima truffa del 2023. Fate molta attenzione ed avvertite i vostri amici e parenti potenialmente soggetti ad insidie di questo tipo.

