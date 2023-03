Evitate il regalo di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023: nessun concorso lanciato

Sta circolando tantissimo in queste ore un nuovo messaggio virale, questa volta relativo ad un presunto regalo di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023. Come sempre accade in questi casi, i truffatori hanno deciso di diffondere la fake news attraverso la classica catena WhatsApp, partendo dal presupposto che non esista alcun concorso lanciato dal noto rivenditore. Ecco perché diventa molto importante analizzare più da vicino la natura di questa storia, sperando che non ci siano ulteriori vittime in Italia.

Primi dettagli sulla truffa riguardante il regalo di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023: ennesima catena WhatsApp

Una situazione che ricorda tantissimo, purtroppo, quella che abbiamo preso in esame nella giornata di sabato per quanto riguarda i fantomatici frigoriferi in regalo attraverso Peroni. Anche in questa circostanza, infatti, tutto gravita attorno ad un messaggio WhatsApp di cui l’azienda stessa non sa nulla. Fondamentalmente, è abbastanza semplice riconoscere la truffa che oggi 12 marzo punta tutto sul finto regalo di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023. Anche perché all’interno del sito ufficiale del negozio non troviamo alcun concorso lanciato di recente.

Aprendo il link che viene diffuso su WhatsApp, in merito al finto regalo di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023, atterrete in una pagina dove vi verrà richiesto il pagamento di una piccola somma per ricevere il premio a casa. In realtà, i truffatori stanno cercando soltanto di registrare i dati della vostra carta di credito, per poi svuotarla nel giro di qualche ora. Come se non bastasse, così facendo invierete in automatico la suddetta catena a tutti i vostri contatti.

Insomma, un meccanismo difficile da fermare, se non con la corretta informazione. Ricordate che non esiste alcun regalo di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023, ma soprattutto cercate di avvertire tutti coloro che vi hanno inviato un messaggio del genere nel corso delle ultime ore.

