In palestra senza green pass, i gestori non lo fanno entrare e chiama i carabinieri: denunciato per procurato allarme

A Porto Torres un residente pretendeva di entrare in palestra senza green pass. I gestori della struttura, per seguire le disposizioni di legge, glielo hanno impedito e per questo l’uomo ha allertato le forze dell’ordine. La situazione, però, gli si è ritorta contro.

Come riporta la stampa locale l’uomo, infastidito dal rifiuto dei gestori di farlo accedere alla palestra senza green pass, ha telefonato al 112 e ha riferito che presso la struttura si stavano verificando irregolarità. Nello specifico, l’uomo ha parlato di “situazione di confusione e assembramenti”.

A quel punto sono intervenuti in emergenza i militari della città di Sassari che, però, all’interno della palestra non hanno riscontrato alcun assembramento né disordine. Sei clienti fissi erano sprovvisti di green pass, ma si trovavano regolarmente all’esterno. I militari hanno controllato che i proprietari della palestra fossero in regola con le normative di sicurezza, e l’esito è stato positivo.

L’uomo che aveva allertato i carabinieri, dunque, è stato denunciato per procurato allarme.

