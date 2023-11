In crisi i server Rainbow Six Siege oggi 2 novembre: problemi con Ubisoft

Diversi utenti in queste ore parlano di una piattaforma molto popolare in Italia che non funziona, con un chiaro riferimento ai server Rainbow Six Siege oggi 2 novembre. Già, perché i problemi con Ubisoft si trascinano da questa mattina e, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo ancora una presa di posizione ufficiale utile per capire quando il tutto verrà ripristinato. Possibile che il disservizio riguardi in primo luogo coloro che sono in possesso di una Xbox.

Tante difficolità coi server Rainbow Six Siege oggi 2 novembre: occhio ai problemi Ubisoft

Dunque, come si nota su Down Detector, diversi utenti hanno segnalato che Rainbow Six Siege sta riscontrando problemi. Allo stato attuale, quali sono le informazioni dalle quali partire per contestualizzare al meglio le difficoltà coi server Rainbow Six Siege oggi 2 novembre? Oltre 600 utenti si sono rivolti alla suddetta piattaforma per segnalare problemi con la connessione al server, il gameplay e l’accesso questo pomeriggio negli Stati Uniti.

Ubisoft è attualmente a conoscenza di questi problemi poiché è stato effettuato un aggiornamento di manutenzione, ma i problemi persistono nonostante l’upgrade di questa tipologia abbia fatto riscontrare in passato un periodo di inattività di solo un’ora. “Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili”, ha scritto la società su X. Il Sun americano ha contattato Ubisoft per un commento, ma al momento non si hanno altri riscontri.

Insomma, non solo questioni delicate a proposito degli smartphone a rischio virus, come abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro sito, elencando device ed applicazioni vulnerabili, ma anche singole piattaforme in crisi in seguito al rilascio di un aggiornamento. Già, perché secondo diversi utenti i server Rainbow Six Siege fanno emergere oggi problemi anomali, rispetto allo storico di Ubisoft dopo il rilascio di un nuovo aggiornamento in giro per il mondo.

