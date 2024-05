Improvvisi problemi e down TeamViewer, DuckDuckGo, Bing e Copilot: cosa non funziona oggi

Stiamo assistendo in questi momenti ad improvvisi problemi e down TeamViewer, DuckDuckGo, Bing e Copilot, al punto che in tanti stanno cercando di capire cosa non funziona oggi in Italia. Se da un lato alcune piattaforme stanno facendo registrare consistenti rallentamenti, garantendo il funzionamento al pubblico a momenti alterni, in altri frangenti siamo completamente fermi. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dei singoli produttori, cerchiamo di capire come stiano andando le cose.

Si registrano problemi e down TeamViewer, DuckDuckGo, Bing e Copilot: capiamo insieme cosa non funziona oggi

Situazione abbastanza anomala, soprattutto con il primo malfunzionamento, visto che il nostro ultimo report di questo tipo su TeamViewer risale addirittura al 2019. Dunque, senza girarci troppo intorno possiamo dire che siano emersi il 23 maggio inaspettati problemi e down TeamViewer, DuckDuckGo, Bing e Copilot, fermo restando che siano opportune delle distinzioni nel tentativo di capire cosa non funziona oggi in Italia. Mancando riscontri dall’assistenza, del resto, in tanti brancolano nel buio.

La situazione più calda riguarda proprio il down TeamViewer, per il quale possiamo osservare solo diverse segnalazioni sui social al momento della pubblicazione del nostro approfondimento preliminare. Ci sono problemi già in fase di accesso e le lamentele sono iniziate poco dopo le 11 di questo giovedì, come si può osservare attraverso strumenti che sul web ci forniscono aggiornameni in tempo reale.

Al di là di quanto riportato poco fa su una piattaforma tanto utilizzata ed apprezzata in Italia, non possiamo snobbare i problemi DuckDuckGo, Bing e Copilot. Il primo è un motore di ricerca particolarmente attento alla privacy, il secondo ormai la principale alternativa “standard” a Google, mentre il terzo è un assistente basato sull’intelligenza artificiale. Tutti prodotti Microsoft, per intenderci.

Dunque, allo stato attuale non abbiamo solo il down TeamViewer da prendere in esame, con problemi a monte già con il login. Si attendono informazioni anche dall’assistenza di Microsoft, visto che da questa mattina non funziona DuckDuckGo, Bing insieme a Copilot.

