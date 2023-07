Imprecisioni sulla scaletta di The Weeknd e sul concerto annullato a Milano

Ci sono alcuni elementi da chiarire in queste ore, a proposito della scaletta di The Weeknd, senza dimenticare le voci in merito al concerto di Milano annullato. Come abbiamo osservato pochi giorni fa a proposito della tappa più attesa dell’estate per i Pinguini Tattici Nucleari tramite il pezzo pubblicato di recente, è interessante evidenziare come sui social prendano piede spesso e volentieri indiscrezioni mai confermate da fonti ufficiali. Premesso che in Lombardia non se la stiano passando benissimo dopo il temporale di questa notte, effettivamente vanno chiariti dei concetti.

Alcuni chiarimenti sulla scaletta di The Weeknd e sul concerto annullato a Milano a luglio 2023

Per quale motivo sono necessari dei chiarimenti in merito alla scaletta di The Weeknd e sul concerto annullato a Milano? I danni registrati nella notte tra lunedì e martedì sono stati ingenti, ma al momento dalle autorità e da fonti ufficiali non sono arrivate comunicazioni con le quali possiamo mettere in discussione il doppio evento previsto tra mercoledì e giovedì. Inutile dire che la situazione sia in divenire, ma le previsioni allo stato attuale non sembrano destare eccessive preoccupazioni sotto questo punto di vista.

Per quanto riguarda la scaletta di The Weeknd, il doppio concerto di Milano non dovrebbe presentare grosse differenze rispetto a quanto abbiamo osservato a Nizza pochi giorni fa. Scontata la riproduzione di Take My Breath, Sacrifice, How Do I Make You Love Me?, Can’t Feel My Face, Lost in the Fire, Hurricane, The Hills, Kiss Land, Often, Crew Love, Starboy, House of Balloons, Heartless, Low Life, Reminder, Party Monster, Faith, After Hours, Out of Time, I Feel It Coming, Die for You, Is There Someone Else?, I Was Never There, Wicked Games, Call Out My Name, The Morning, Save Your Tears, Less Than Zero, Blinding Lights e Tears in the Rain.

A chiudere la scaletta di The Weeknd, smentendo al momento le voci sul concerto annullato a Milano, abbiamo Creepin’, Popular, In Your Eyes e Moth to a Flame.

