Imminente seconda sentenza per i fratelli Bianchi: cambia del tutto la strategia difensiva

Giungono importanti aggiornamenti sul caso dei fratelli Bianchi, già condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Dopo mesi di silenzio, infatti, a quanto pare si avvicina rapidamente la data della seconda sentenza nei confronti dei giovani di Artena, per i quali sta prendendo piede una nuova strategia difensiva. Andiamo con ordine, provando ad integrare quanto riportato alcune settimane fa con l’ultimo aggiornamento relativo alla loro situazione giudiziaria.

Sta per arrivare la seconda sentenza per i fratelli Bianchi: come dovrebbe cambia la strategia difensiva

Per quanto riguarda le tempistiche, gli ultimi riscontri pervenuti da Fanpage evidenziano che la seconda sentenza riguardante i fratelli Bianchi arriverà il prossimo 23 giugno, con la famiglia della vittima che ovviamente chiede la conferma la sentenza di primo grado. Si ritiene, infatti, che Marco e Gabriele abbiano deciso di punire l’anello ritenuto più debole del gruppo di ragazzi con cui si stava discutendo. Il tutto, inserito in un quadro più generale condito da continui atteggiamenti di bullismo. Non solo tra i più giovani di quella zona.

Premesso questo, come potrebbe cambiare la strategia degli avvocati dei fratelli Bianchi in vista della sentenza in arrivo tra poco più di un mese? La situazione inizia ad essere più chiara anche sotto questo punto di vista, considerando il fatto che tutto verte attorno a due punti. Il primo riguarda la presunta inattendibilità dei testimoni, che sono stati definiti “ubriachi” dai legali dei due fratelli.

In seconda istanza, si vuole puntare maggiormente sulla testimonianza di Samuele Cenciarelli, il quale subito dopo i fatti che hanno portato alla morte di Willy, avrebbe dichiarato di aver visto Belleggia sferrare un calcio alla vittima. Insomma, stanno per arrivare nuove settimane di polemiche su questa vicenda, che ancora non si è chiusa in modo definitivo dopo la sentenza di primo grado nei confronti dei fratelli Bianchi.

