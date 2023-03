Ora accusano i fratelli Bianchi di aver maltrattato anche animali: analisi su quanto riportato

Sta prendendo piede un nuovo fronto che potrebbe aggravare la posizione dei fratelli Bianchi, anche se in questo specifico contesto è giusto e corretto adottare un approccio più prudente nei loro confronti in attesa di ulteriori riscontri sulla vicenda. Stiamo parlando delle presunte accuse in merito a possibili maltrattamenti nei confronti di animali. In particolare, alcuni utenti ci hanno segnalato nelle ultime ore che ci sarebbero prove schiaccianti nei loro confronti, frutto di video che apparentemente ritrovati sui loro smartphone.

I Fratelli Bianchi avrebbero maltrattato anche animali: un primo approfondimento su quanto riportato dalla stampa

In linea puramente teorica, si tratterebbe di un’altra grana che colpirebbe i fratelli Bianchi, considerando il fatto che nei mesi scorsi erano venute a galla altre condanne per i giovani di Artena. Ne abbiamo parlato a suo tempo tramite specifici approfondimenti. Come se non bastassero i fatti di Colleferro, per i quali è giunta la sentenza di ergastolo, occorre dunque prestare molta attenzione a quest’altro filone. Le accuse in questione, infatti, se confermate potrebbero aprire ulteriori fronti giudiziari nei loro confronti.

Per quale motivo occorre essere un filo più cauti rispetto ad altre accuse mosse in passato ai fratelli Bianchi? Alcune fonti che ci sono state segnalate di recente menzionano a chiare lettere una sorta di spia, la quale potrebbe ricoprire un ruolo decisivo nel dimostrare sevizie, torture ed anche uccisioni di animali ad opera di Marco e Gabriele. Tutti dettagli che dovranno essere dimostrati ed approfonditi, anche perché dalle Forze dell’Ordine al momento pare non siano ancora arrivate comunicazioni pubbliche ed ufficiali in merito.

Nessuna strada può essere esclusa, considerando anche che alcune testate menzionano addirittura filmati che sarebbero stati rinvenuti dagli smartphone dei fratelli Bianchi. Fino a prove schiaccianti, pubbliche ed inconfutabili, teniamo in sospeso questa storia. Con l’auspicio che si possa far luce sui rumors del momento.

