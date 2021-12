Il Vescovo di Noto: “Babbo Natale non esiste”, poi la spiegazione

“Babbo Natale non esiste”, questa l’affermazione del Vescovo di Noto Antonio Staglianò durante una funzione che si svolgeva al termine del festival “Arti effimere” nel comune siracusano. Il monsignore lo ha detto in presenza di tantissimi bambini, raggelando anche i genitori che si sono poi ritrovati a rispondere alle domande dei loro figli. La notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani nazionali.

“Babbo Natale non esiste”

Scrive Il Fatto Quotidiano, citando il Vescovo:

No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari.

Ancora, il Vescovo ha spiegato che la figura di Babbo Natale è ispirata a San Nicola, il santo che è stato celebrato nel momento clou del festival. Immediatamente i genitori si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro dissenso.

La spiegazione

Monsignor Staglianò, raggiunto dalle polemiche, ha spiegato:

Ho detto che Babbo Natale non è una persona storica come San Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario. Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un’idea più incarnata per poter vivere meglio l’attesa e soprattutto lo scambio dei doni. Con tutto il rispetto per la casa produttrice della Coca Cola che si è inventata Babbo Natale, il compito del vescovo è annunciare la carità evangelica, anche attraverso questi simboli della cultura popolare. I bimbi sanno che Babbo Natale è papà o lo zio. Quindi nessun sogno infranto.

Sulla vicenda si è espresso anche don Alessandro Paolino, responsabile per le Comunicazioni sociali:

In questi giorni è sorta una polemica perché il vescovo di Noto avrebbe detto a un gruppo di bambini che Babbo Natale non esiste. Esprimo anzitutto, a nome del vescovo, il dispiacere per questa dichiarazione che ha generato delusione nei più piccoli, volendo precisare che le intenzioni di monsignor Staglianò erano ben altre, quelle cioè di riflettere con maggiore consapevolezza sul senso del Natale e delle belle tradizioni che lo accompagnano.

Basterà come spiegazione?

