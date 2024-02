Il turbo cancro è espressione senza valore scenitifico se associata a vaccino e Carlotta Dessì

Spesso capita di imbattersi in espressioni scientifiche e di cercare riscontri in merito, magari per apprendere qualcosa di nuovo, come avvenuto nel corso delle ultime ore a proposito del cosiddetto “turbo cancro“. Un binomio che non premette nulla di buono e che, come abbiamo avuto modo di osservare nella giornata di ieri, viene impropriamente associato alla terribile notizie della morte della giornalista Carlotta Dessì.

La donna se ne è andata in giovane età per una malattia scoperta pochissimi mesi fa, dopo aver collaborato con trasmissioni televisive tipo “Fuori dal coro”, senza dimenticare “Pomeriggio Cinque”.

Capiamo perché non abbia senso citare il turbo cancro, non solo per la morte di Carlotta Dessì

Non è un caso che proprio la platea di Mario Giordano, soprattutto su Twitter e Facebook, stia parlando con insistenza di turbo cancro dietro la morte di Carlotta Dessì. Ora, riteniamo inutile ripetere i concetti di ieri, andando in profondità sul fatto che non vi siano prove né sulle indiscrezioni secondo cui la cronista si sia sottoposta al vaccino Covid in questi anni, né che ad innescare il cancro sia stata proprio la suddetta vaccinazione. Nonostante questo, in tanti non si pongono dubbi ed emettono sentenze frettolose.

Il punto da affrontare oggi, però, è un altro, in quanto l’espressione “turbo cancro” di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte non ha in realtà alcuna valenza scientifica. Leggendolo qua e là è facile pensare che possa essere ormai “legittimo” tra gli addetti ai lavori, ma le cose non stanno così. In pratica, è un binomio che viene utilizzato esclusivamente in ambienti NoVax, dando per scontata l’associazione tra vaccino Covid e l’insorgenza di tumori così forti e veloci da essere individuati ormai troppo tardi.

Insomma, lasciamo riposare in pace Carlotta Dessì ed evitiamo di usare espressioni come “turbo cancro”, senza avere la minima idea di cosa si parli oggi in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.