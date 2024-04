Il tifoso della Roma verso l’eutanasia si sarebbe inventato tutto: errori su Edoardo da non ripetere

Spuntano nuove versioni, oggi 18 aprile, a proposito del tifoso della Roma che sarebbe destinato all’eutanasia. Mai come in questi casi il condizionale è d’obbligo, perché se da un lato c’è sempre stato chi ha messo in discussione l’autenticità del racconto di Edoardo, dall’altro ora dobbiamo andarci cauti. Possibilmente, evitanto gli errori del passato con le gogne social. Già, perché il “versioni a confronto” di oggi non si riferisce al classico pettegolezzo fine a sé stesso.

Cosa sappiamo su Edoardo, il tifoso della Roma che ha parlato di eutanasia di recente

Vedere per credere quanto riportato, alcune settimane fa, a proposito di Alessandro Borghi impegnato nella serie tv che ci ha raccontato il percorso di vita e professionale di Rocco Siffredi. Per quanto riguarda la vicenda del tifoso della Roma destinato a morire a breve per una grave malattia ormai arrivata in fase terminale, occorre ricostruire gli ultimi giorni, affinché tutti possano capire di cosa stiamo parlando. Facendosi un’idea più chiara di quanto avvenuto.

Edoardo, di recente, ha chiamato una radio romana che gode di grande seguito tra i tifosi. Avrebbe annunciato di essere un malato terminale e che la possibile data per l’eutanasia in Svizzera possa coincidere con quella della finale di Europa League. Un modo affinché il tifoso della Roma potesse spronare la squadra a dare tutto in questa competizione, a partire dal ritorno dei quarti di finale in programma proprio questa sera contro il Milan allo Stadio Olimpico.

Secondo Adnkronos, fonte autorevolissima, il tifoso della Roma avrebbe inventato tutto. Come se non bastasse, la testata evidenzia che sua moglie provenga da una famiglia ricchissima e che le sue condizioni di salute non sarebbero in linea con quanto affermato in radio. Al momento, dunque, abbiamo due versioni a confronto, in attesa di capire se Edoardo avrà voglia o meno di dire la sua. Per ora, in tanti pensano allo scherzo o alla semplice motivazione emotiva per la Roma. Di sicuro, i fatti del passato dovrebbero invitare tutti ad evitare la solita gogna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.