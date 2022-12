Il colorato mondo delle “fontirusse” e degli account che sostengono Putin si spinge ad interpretazioni arcane e misteriose della religione ipotizzando una fantasiosa interpretazione del “Terzo Segreto di Fatima filorusso”.

Una per cui, ovviamente e non senza una certa vena decisamente blasfema, la Vergine Maria stessa si sarebbe messa l’elemetto per schierarsi al fianco di Putin.

Ovviamente, non è quello che il Terzo Segreto di Fatima contiene.

Il Terzo Segreto di Fatima filorusso che contraddice quelli reali

Laddove la “fake News” dichiara che il Terzo Segreto sarebbe uno sfacciato Endorsement a Putin descritto come

“Dalla Santa Madre Russia partirà un esercito che salverà il Mondo e la Pace”

Il vero Segreto non dice niente di tutto questo.

Rivelato nel 2000, il suo testo è di tenore diverso

«Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva grandi fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo intero; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l’Angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo (“qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti”), in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco (“abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”), altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della Croce c’erano due Angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.»

Secondo l’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cardinale Joseph Ratzinger futuro Papa Emerito, il riferimento è alla persecuzione dei Cristiani che continuava negli anni di Fatima, continua e continuerà e, a riprova della perdurante esistenza della persecuzione stessa, veniva citato l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, devoto credente della Madonna di Fatima che per tutto il suo pontificato ribadirà la gratitudine per la sua salvezza, tanto da dedicare all’apparizione Mariana il proiettile estratto dal suo corpo ferito.

Una profezia che non si è ancora compiuta quindi: se il “vescovo vestito di bianco” coinvolto nella brutale esecuzione dei credenti è il Papa ferito quasi a morte da Alì Agca, è anche tutti i cristiani che prima e dopo di lui saranno vittima di persecuzione.

E la Russia?

La Russia viene citata nei segreti di Fatima. Nel secondo per essere precisi, in una interpretazione che va in senso del tutto opposto a quella del Falso Segreto Filorusso.

Nel Secondo Segreto di Fatima, redatto negli anni delle Guerre Mondiali e annotato con la Cortina di Ferro nata dal dopoguerra, la profezia infatti non solo non approva la Russia, ma la incita a pentimento e consacrazione paventando gravi conseguenze se insisterà nel peccato contro la comunità Cristiana

«Avete visto l’inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne comincerà un’altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace.»

Esplicitamente accusando, come avrete visto, una Russia non pentita di promuovere la guerra e la persecuzione, distruggere nazioni e provocare dolore al Santo Padre.

Francamente, se questo è un endorsement, abbiamo paura di chiedere come suonerebbe una condanna.

Va ricordato che alcuni interpreti, come il “Movimento Fatimita” (cfr. “Il segreto ancora nascosto”, Capitolo 123, pag. 225) pongono i Tre Segreti in rapporto diretto, dichiarando quindi che il clima di persecuzione e violenza patito dai fedeli cristiani potrà essere fermato col compimento degli altri due, quindi chiedendo alla Russia non la guerra e un esercito ma contrizione, pentimento e cessare di promuovere guerra e persecuzione.

L’esatto opposto quindi. Corroborato da una ulteriore rivelazione Mariana per cui

«Non hanno voluto soddisfare la Mia richiesta!…Come il re di Francia, si pentiranno e la faranno, ma sarà tardi. La Russia avrà già sparso i suoi errori per il mondo, provocando guerre e persecuzioni alla Chiesa: il Santo Padre avrà molto da soffrire.»

Tornando quindi sul tema della sofferenza causata al Santo Padre ed al mondo dagli “errori della Russia”. Tema nel quale possiamo percepire peraltro un collegamento nel recente tentativo di Papa Francesco di consacrare Russia ed Ucraina alla pace mediante il cuore di Maria.

Questo, proprio in opposizione alle crudeltà del conflitto.

Concludendo

Il testo del Terzo Segreto di Fatima non comprende la Russia e la benedizione del conflitto Ucraino. La somma dei Tre Segreti impone invece la fine di ogni ostilità e persecuzione nel mondo.

Non è la prima volta che le c.d. “fonti russe” e account filoputiniani dipingono con accenti spesso esasperati la figura di Putin come un Salvatore, col fervore pseudoreligioso un tempo dedicato alla figura di Trump nell’universo QAnon.

