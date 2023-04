Il (surreale) spot russo che invita ai matrimoni tra cinesi e russe sulla scala della surrealità va detto è giusto un tantino al di sopra dello “spot per il turismo russo”. Il tragicomico spot dove, ricordiamo, la Russia “attirava i turisti” con una voce narrante che parlava di “cheap gas” con un forte accento russo e mostrando cose disturbanti come fotomodelle ucraine, ragazze minorenni, vodka e statue di nerboruti operati con falci e martelli.

In questo caso il tentativo è convincere le donne russe a sposarsi con uomini cinesi o viceversa, mentre le didascalie promettono “una bella scelta che porta al matrimonio” e “una vita migliore”.

Surreale, ma almeno non trash.

Di surreale c’è la situazione proposta, che invero sembra presa da una sitcom con fini parodistici. Sottotitoli russi scorrono assieme ad una musica che sembra la parodia esasperata di una musichetta “cinese” da Wuxia remixato, assieme a figure che più stereotipato di così non si può.

Sfondi bianchi e luminosi come in un ospedale o un sanatorio, bionde bellezze “del fenotipo russo” protagonista di una nota fake news in danno di un noto marchio di bellezza che cercano l’amore tra vari personaggi dello stereotipo cinese, compreso un “uomo del business” in giacca e cravatta e un figuro con la camicia a scacchi di un Jovanotti anni ’90 e un improbabile cappellino andato fuori moda ai tempi di Ash Ketchum e sottotitoli vari.

Nei sottotitoli, la citata promessa di una “vita migliore” e una “scelta che porta al matrimonio”. Sì, anche per il Jovanotti di Pechino.

Si dice che la necessità porti a strani compagni di letto: ma niente sembra spiegare razionalmente come siamo arrivati ad un video, con tanto di loghi della TV Russa, che promette partner di altare e vita tra le nazioni al momento più vicine.

E niente ci comunica il parere del cinese medio rispetto a questa iniziativa.

