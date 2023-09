Il Servizio Elettrico Nazionale chiude ad inizio 2024: cosa cambia per i clienti

Ora non ci sono più dubbi, visto che il Servizio Elettrico Nazionale chiude ad inizio 2024, al punto che da alcuni giorni a questa parte in tanti si stanno chiedendo cosa cambierà per i clienti. In un contesto di scarsa conoscenza generale del settore e di incertezza per tante famiglie nel nostro Paese, occorre comprendere come stiano evolvendo le cose e quali saranno le conseguenze dirette per chi si ritroverà a fronteggiare novità non del tutto previste.

Confermato, il Servizio Elettrico Nazionale chiude ad inizio 2024: cosa succede ai clienti

In passato ci siamo soffermati sul tema energia e bollette in altri contesti, con un particolare riferimento all’assurda decisione di alcuni utenti di aumentare i propri consumi come segnale di supporto nei confronti di Putin, subito dopo la crisi che ha portato al conflitto tra Russia ed Ucraina. Dunque, il Servizio Elettrico Nazionale chiude, ma di costa stiamo parlando? Fondamentalmente, è il fornitore di energia elettrica che opera nel mercato tutelato, un regime in cui le tariffe sono stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Non tutti sanno che in realtà il mercato tutelato è stato introdotto nel 1999 per tutelare i consumatori da eventuali abusi da parte dei fornitori. Nel corso degli anni, il mercato tutelato è stato gradualmente liberalizzato e, a partire dal 2021, i clienti non domestici sono stati obbligati a passare al mercato libero. Nel 2024, anche i clienti domestici non vulnerabili saranno obbligati a passare al mercato libero.

Il passaggio al mercato libero può rappresentare un’opportunità per i consumatori di risparmiare sui costi dell’energia elettrica. Infatti, le tariffe del mercato libero sono generalmente più basse rispetto a quelle del mercato tutelato. Se da un lato il Servizio Elettrico Nazionale chiude, dall’altro il passaggio in questione è stato concepito per favorire la concorrenza nel settore energetico e del gas. Il tutto, come si può facilmente immaginare, con potenziali effetti positivi per i clienti finali.

Tra le soluzioni, abbiamo brand come Edison Energia, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Estra, Hera Comm, Iberdrola, Illumia, Iren Mercato, NeN ed Optima Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.