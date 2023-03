Il sabato sera con Ultimo Minuto, perché non andò più in onda il programma cult di Rai 3

Ultimo Minuto è storia. La generazione Y ha ricordi nitidi di quel programma che andava in onda il sabato sera su Rai 3, con quelle ricostruzioni al cardiopalma che diventavano incubi e notti insonni. Eppure, nonostante ciò che chiamiamo “trauma”, chi era bambino o adolescente dal 1993 al 1997 ricorda con affetto il format condotto da Simonetta Martone e Maurizio Mannoni.

Ultimo Minuto è anche la storia di un successo televisivo, per questo la domanda ricorre ogni volta che lo si menziona: perché non andò più in onda?

Ultimo Minuto, storia di una generazione

Di Ultimo Minuto, tuttavia, ci sono poche tracce sul web. A parte una scheda dedicata su Wikipedia, la maggior parte degli articoli in cui si parla dello storico programma arrivano da blog e mostrano pochi dettagli.

Come detto in apertura, Ultimo Minuto andò in onda dal 1993 al 1997 su Rai 3, condotto da Simonetta Martone e Maurizio Mannoni. La Martone ne era anche autrice, grazie alla sua intuizione di trasformare l’idea originaria in un racconto di storie di persone comuni.

Questo dettaglio ci viene dato dalla stessa Martone in un’intervista rilasciata a TvBlog nel 2019. Scopriamo con interesse, ad esempio, che l’idea iniziale degli autori – tra cui Angelo Guglielmi – era quella di un format sugli sport estremi tanto che, in un primo momento, si pensò di affidare la conduzione a Bud Spencer.

L’accordo con l’attore saltò e Guglielmi propose alla Martone di condurlo, ma quest’ultima sentiva che l’argomento scelto non era nelle sue corde, per questo propose la virata verso le storie di salvataggi. L’idea, come tutti sappiamo, funzionò.

Il format divenne peculiare per le ricostruzioni firmate da giovani registi esordienti, tra i quali c’era anche Gabriele Muccino. Chi ha memoria ricorderà tante storie: la bambina caduta da un parapetto e con un manico conficcato nella mascella, l’operaio quasi schiacciato dall’ascensore, il bambino trascinato dalla metropolitana, il ragazzino che per poco rimaneva impiccato sull’altalena di casa e via discorrendo.

Tutte le storie mandate in onda si concludevano con un lieto fine in cui le vittime si salvavano grazie all’eroismo dei soccorritori, dei familiari, degli amici o di semplici passanti. Chi ha nostalgia di Ultimo Minuto può navigare su YouTube e trovare tanti servizi.

Ma perché non andò più in onda?

Perché Ultimo Minuto non andò più in onda?

Ultimo Minuto vinse la sfida del sabato sera, una fascia oraria in cui la controprogrammazione è sempre feroce. Tuttavia, nonostante i numeri importanti, dopo il 1997 il programma non andò più in onda.

La stessa Simonetta Martone a TvBlog ha raccontato che Ultimo Minuto toccava il 17% di share. Arrivò dunque la proposta di trasferire il format su Rai 1, ma Angelo Guglielmi si oppose. Fu quello il motivo della chiusura? No.

Simonetta Martone ha spiegato:

Ultimo Minuto terminò per un motivo semplice: le storie si stavano esaurendo. Quando arrivò Minoli alla direzione voleva assolutamente proseguire. Giungemmo al compromesso di quattro sole puntate che condussi da sola, senza Mannoni.

Nel 1999 su Italia 1 andò in onda Eroi Per Caso, un programma condotto da Marco Liorni con tante analogie con Ultimo Minuto, ma fu interrotto perché Rai e la stessa Martone querelarono Mediaset. Nel 1994, quando Ultimo Minuto andava ancora in onda, la Martone insieme a Maurizio Mannoni e Luciano Camprincoli pubblicarono il libro Ultimo Minuto, Eroismo di gente comune con prefazione di Maurizio Costanzo.

Il libro è molto difficile da reperire.

