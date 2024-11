No, non hanno trovato sette masse tumorali a Fiorello vittima del vaccino

Ci risiamo: ne avevamo già parlato e, complice qualche clickbait e l’incapacità dei novax di andare oltre il passato, tornano le bufale TikTok su Fiorello vittima del vaccino.

Questa volta con tanto di musica di “Chiuditi nel cesso” degli 883 per dimostrare quanto vendicativo e iroso anche nelle bufale possa essere il novax medio.

Ovvero la falsa teoria secondo cui Fiorello avrebbe ricevuto diversi “turbocancri” a causa del vaccino e del “karma” per aver deriso in diretta le più assurde teorie novax

È una fake news che ritorna periodicamente da allora

No, non hanno trovato sette masse tumorali a Fiorello vittima del vaccino

Come spiegammo a maggio, a Febbraio del 2024 in una vecchia intervista in tra il serio ed il giocoso, Fiorello aveva dichiarato di essersi fatto rimuovere un melanoma “alle parti basse” nel 2015.

Questa intervista torna periodicamente in auge, con un titolo datato con la data di oggi, gettata al rissoso e vendicativo popolo della Rete, pronto a ignorare le date per dichiarare che la recente malattia di Fiorello era stata causata dai vaccini e, ovviamente, una “punizione divina” per aver osato contravvenire ai dettami della setta novax, godendo in anticipo della imminente tragedia.

Tragedia che non vi è stata: ovviamente dal 2015 a oggi è ovvio che Fiorello sia tornato in perfetta forma e prima del 2015 non esisteva COVID19 e quindi il vaccino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.