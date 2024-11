Ci segnalano i nostri contatti il solito video di TikTok, col ritorno della bufala del divieto di occhiali da sole in macchina, nella solita versione 2.0.

Il volto del ministro delle Infrastrutture, il titolo di uno dei tanti articoli clickbait che gira intorno alle parole chiave del momento per poi rivelarti nell’ultimo capoverso che, sorpresa, hai cliccato e letto per scoprire che non dovevi preoccuparti.

Il tutto con una voce femminile che ridendo apostrofa gli italiani dicendo loro che “niente occhiali” perché sennò si paga “una patrimoniale”.

Si tratta ovviamente del riciclone di una vecchia bufala.

Il ritorno della bufala del divieto di occhiali da sole in macchina

Si tratta di una fake news che torna periodicamente con ogni modifica al CdS, l’ultima volta la censimmo a Giugno. Ci sono delle modifiche anche importanti, ma non riguardano gli occhiali: la situazione resta quella di Giugno.

Situazione in cui sappiamo che è possibile indossare occhiali da sole, ma un invito a mantenere le condizioni di visibilità in ogni caso, ad esempio in galleria.

Ovviamente se si insiste a guidare in gallera con gli occhiali da sole, azzerando la propria visuale, si sarà ritenuti responsabili e senza limitazioni delle conseguenze del non aver predisposto idonee misure per evitare il sinistro.

Gli occhiali da sole non sono vietati di per sé, ma come guidare controsole senza abbassare le alette parasole, guidare con calzature e abiti non adatti possono aumentare la possibilità di incidente, è saggio togliersi gli occhiali da sole in condizioni di buio profondo come in galleria.

Per il resto, è la vecchia bufala riciclata, con l’aggiunta di una foto di Salvini perché va di moda.

