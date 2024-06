Vietato guidare con occhiali da sole per nuovo codice della strada: occhio alle esagerazioni

Ci sono limiti che neppure i post acchiappaclick dovrebbero superare, evitando in questo modo di sconfinare nel mondo delle bufale, ma questa settimana siamo davvero al limite con gli annunci secondo cui sarebbe vietato guidare con occhiali da sole. Una sorta di normativa finita in secondo piano con il nuovo codice della strada 2024, stando almeno alcuni titoli che girano sul web a giugno. Tuttavia, se in alcuni frangenti si gioca con le parole per ingannare il lettore e guadagnare qualche visualizzazione, qui si va decisamente oltre.

Non è vietato guidare con occhiali da sole per nuovo codice della strada: occhio alla nuova voce

Come diciamo sempre, anche in occasione del nostro approfondimento in merito al presunto pagamento di un canone annuale per conservare la patente, occorre fare sempre molta attenzione a quello che si legge. Al netto del fatto che alcuni titoli siano una palese presa in giro, superando di gran lunga “il consentito” con il solito discorso dell’esca, c’è un momento in cui deve subentrare anche la nostra esperienza utente, evitando di alimentare quelle che con il trascorrere dei giorni rischiano di diventare autentiche faken news.

Diciamocela tutta, partorire un titolo con “passa la legge”, aggiungendo “vietato guidare con occhiali da sole” ed allundendo ad una sorta di aggiornamento per il nuovo codice della strada, non ha alcuna giustificazione. E così questa siamo veramente ad un passo dal parlare di bufala pura. Ancora più clamoroso che un altro sito famoso abbia ripreso la notizia, adottando un approccio simile ed alludendo nel testo che la normativa sia entrata in vigore.

Le cose non stanno così, anche perché nel pezzo originale e alla base del malinteso di oggi si in realtà non si afferma che ora è vietato guidare con occhiali da sole, così come non si cita il nuovo codice della strada. Con furbizia, infatti, si allude soltanto al fatto che sarebbe consigliabile non usarli quando si guida in condizioni di scarsa luminosità.

Dunque, è così evidente il gap tra titolo e contenuto, che si viene a generare una grande confusione. Ci sono consigli, come l’utilizzo di lenti grigie o leggermente bluastre e lenti delle categorie di filtro da 0 a 3 durante il giorno, ma occhio ai titoli estremi.

Non è vietato guidare con occhiali da sole, però, aggiungendo altro a quanto riportato poco fa, ad esempio durante tramonto ed alba è consigliabile optare per lenti che appartengono alla categoria di filtro 1.

