Il ritorno dei titolacci su Michael Schumacher oggi: come sta e malintesi vari

Arrivano quasi con cadenza mensile i malintesi dal mondo dei social su Michael Schumacher, come abbiamo avuto modo di constatare oggi. In tanti si pongono il solito quesito “come sta” sul campione tedesco, ormai da dieci anni al centro di un calvario dovuto ad un incidente mentre era impegnato a sciare. Una situazione delicata, dunque, al punto che in tanti hanno provato a sfruttarla tra gli addetti ai lavori, dando l’impressione che il pilota fosse passato a miglior vita.

Titoli ingannevoli su Michael Schumacher e sulle sue condizioni oggi 27 agosto

Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato durante il mese di luglio con un altro articolo, provando a spiegare a tutti che le voci su Michael Schumacher morto fossero del tutto false e frutto di titoli acchiappaclick. Lo stesso è avvenuto oggi, se pensiamo che alcuni parlano di “decisioni definitive” sul suo conto. Considerando l’importanza delle macchine in questi anni per tenerlo in vita, è logico ed umano che in tanti abbiano pensato al peggio. A maggior ragione considerando i costi elevatissimi affrontati dalla famiglia per garantire la sua sopravvivenza.

Fortunatamente, le decisioni definitive su Michael Schumacher non riguardano le sue condizioni di salute oggi, ma il fatto che stia partendo una nuova asta con una serie di oggetti in vendita che hanno caratterizzato la sua lunga e gloriosa carriera. Si tratta di prodotti che potranno essere acquistati fino al prossimo 6 settembre e che, a quanto pare, saranno alla portata delle tasche di tutti. Insomma, si va da cimeli di assoluto valore, ad altri maggiormente alla portata degli appassionati.

Se vi state chiedendo come sta Michael Schumacher, ad oggi sappiamo che il tedesco riesca a comunicare attraverso le macchine, ma dalla famiglia non giungono aggiornamenti precisi. Di sicuro non è morto, al contrario di quanto si possa pensare attraverso alcuni titoli giornalistici a dir poco rivedibili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.