La notizia del giorno, anzi di questi giorni: al Congresso è stato presentato un report sugli UFO del Pentagono. Che ovviamente dovrebbe dimostrare senza ombra di dubbio che non solo gli UFO esistono, non solo deputati repubblicani “vogliono sapere”, non solo è riapparso l’ex miltiare in pensione ed oceanografo Timothy Gallaudet, asserito sostenitore della teoria degli UFO, ma gli UFO avrebbero anche un indirizzo su questo pianeta.



Vivono sott’acqua, nel profondo degli oceani, un po’ come gli abitanti del pianeta Pacificus nella Saga Disney di Reginella, pianeta alieno a “forma di cocuzzolo” con un avamposto nel profondo degli oceani latore di una civiltà dedita alla pace e aliena alla violenza la cui saggia principessa, Reginella, viene per questo costretta a convocare Paperino (di cui è fortemente invaghita) ogni volta che la pace di Pacificus è insidiata da minacce che chiedono l’azione dell’iracondo ma gentile papero a fumetti.

Ma ci spiace per gli aspiranti Paolino Paperino alla ricerca di principesse aliene che si innamoreranno di loro, il report citato non prova l’esistenza degli UFO, non quantomeno intesi come alieni.

Il report sugli UFO del Pentagono non dimostra che ci sono gli alieni sottomarini: fatevene una ragione

Potrete leggere il report presentato per intero qui, che descrive 700 avvistamenti e qualcosa censiti di unidentified anomalous phenomena (UAP) e unmanned aerial systems (UAS).

Ovvero fenomeni anomali non identificati e sistemi di volo a guida autonoma. Parliamo degli avvistamenti non accertati: tra quelli accertati, sin dalle prime pagine, abbiamo come spiegazioni fornite palloni sonda, satelliti, droni e altri aerei, col numero di casi in risoluzione in crescita e nessuno riguardante alieni

Pagina 10 del report conferma infatti una serie di motivi per cui gli oggetti più mondani possano diventare inspiegabili: un uccello in volo, colto dall’obiettivo di una telecamera di bordo, diventa facilmente poco più che uno sfocato oggetto “mosso”, in quanto non puoi costringere un uccello a smetterere di sbattere le ali e mettersi in posa.

Il report presenta una serie di strumenti perfezionati per identificare gli oggetti non ancora identificati, come sensori e telecamere, ma in nessun punto parla di alieni: nel 2022 fu adombrato il sospetto che molti oggetti non identificati fossero sonde, aerei e droni esteri per ovvi motivi poco inclini a lasciarsi identificare, e da anni combattiamo con segnalazioni di ufologi pronti a giurare di conoscere qualcuno che conosce qualcuno che a sua volta conferma di aver visto qualcuno che probabilmente ha visto un UFO ma di non poter fornire prova diretta.

Tutte le descrizioni effettuate in audizione di oggetti in grado di muoversi autonomamente e rapidamente sono coerenti con drone, uccelli e sonde, e i potenziali “oggetti sottomarini” sono, semplicemente, strutture naturali, animali e altri fenomeni di origine non aliena.

Ed anche oggi, cercheremo gli UFO altrove.

