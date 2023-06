Il veterano dell’Aviazione annuncia gli UFO negli USA (di nuovo). La parentesi è d’obbligo: come vedremo, esiste una ricca mitologia di segnalazioni ufologiche che alla fine non hanno mai avuto un riscontro che fanno sembrare gli USA la versione fisica del Giappone degli anime degli anni ’80.

Quelli, da Goldrake al Grande Mazinga, in cui non passava settimana prima che, puntuali come le giostrine del sabato, orrendi alienacci andassero tutti assieme in gita a Tokyo a farsi allegramente mazzuolare dal robottone di turno per un pugno di giocattoli.

Il veterano dell’Aviazione annuncia gli UFO negli USA (di nuovo)

Succede che un veterano 36enne dell’aviazione si fa avanti per News Nation Now (raggiungibile dall’Europa solo per mezzo di una VPN) dicendo di avere qualcosa di assai simile agli avvistamenti UFO.

Ovvero di aver prove del recupero di “Veicoli esotici di origine non umana schiantati o atterrati sulla Terra”.

Una sorta di carro rimozione galattico basato su un telefono senza fili cosmico: Graush, il Veterano, non ha visto foto dei velivoli recuperati, ma avrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) parlato con persone che avrebbero visto foto che conterrebbero i veicoli alieni.

Però, ovviamente, non può mostrarne prove a News Nation perché ci sono ragioni di sicurezza nazionale.

Ovviamente.

Quindi abbiamo un veterano che conosce qualcuno che conosce qualcuno che ha visto foto di qualcuno che fa carro attrezzi spaziale, ma ovviamente non può mostrare le prove.

Notizia abbastanza da trend social, ma indubbiamente difficile da provare.

Specialmente contando che sono ormai decenni che foto di ogni tipo vengono attribute agli UFO. Da Roswell ad oggi ci sono avvistamenti praticamente ogni anno, il link precedente è del 2017 e parla di casi del 2014, e ogni anno si fa l’avvistamento ma non si fanno le prove.

Persino Obama nel 2021 ha parlato dei presunti avvistamenti (anche se in realtà intendeva droni e palloni sonda oltre confine) ma al momento di arrivare alle prove succede che la realtà resta noiosae anticlimaticamente priva di extraterrestri pronti a portarci via.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.