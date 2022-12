Ci segnalano i nostri contatti un messaggio per cui il presidente di Pfizer si è dimesso ed ora è contro l’mRNA, in quanto “non sufficientemente provato”. Ovviamente parliamo in questo caso di una bufala in cui “simul stabunt, simul cadunt”.

Ci sono due predicati, e se il primo è falso ci sono elevate possibilità che il secondo, nella narrazione connesso al primo lo sia.

Bourla, il presidente di Pfizer non si è dimesso, quindi non può essersi lanciato in dichiarazioni contro i vaccini da dimissionario. Semplice.

Il presidente di Pfizer si è dimesso ed ora è contro l’mRNA (anche no)

Verificare il primo predicato è cosa assai semplice: Bourla risulta ancora essere il CEO della compagnia sia sul portale della stessa, che nella documentazione ufficiale che in ogni altra dichiarazione.

L’unica fonte è un tweet in lingua inglese assai sgrammaticato, censito dai colleghi di AP Fact Check, dove si dichiara che “Burla” (sic!) si sarebbe dimesso, allegando spezzoni di un’intervista dove lo stesso dichiara che Pfizer è partita da “minor esperienza” nella creazione del vaccino, aggiungendo però che

“Sentivano che i due anni di lavoro sull’mRNA con BioNTech dal 2018 per sviluppare il vaccino antinfluenzale li aveva indotti a credere che la tecnologia fosse matura e pronta a dar frutto. Mi hanno convinto. Ho seguito il mio istinto: l’idea che sapessero quello che facevano. Sono stati bravi, abbiamo fatto una scelta che all’epoca sembrava difficile”

L’esatto opposto quindi di quanto riportato nelle condivisioni social.

Quindi Bourla non si è dimesso, non ha rilasciato dichiarazioni da dimissionario, la fonte primaria di questa fake news è stata smentita.

Torniamo nel filone tipico dei novax sulle bufale sulla presunta pericolosità dell’mRNA, comunissimo tipo di RNA presente naturalmente in ogni organismo accusato di cose assurde come provocare malattie, controllare la mente umana inserendo pensieri intrusivi nel cervello, causare il cancro e uscire dal corpo dei vaccinati per infettare i novax.

Tutte teorie che ovviamente, non può aver dichiarato Bourla. Né “Burla”.

