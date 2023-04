Il portale demoniaco nell’atrio del CERN è una bufala per metà vecchia e per metà nuova. Una foto decontestualizzata spinge infatti una narrazione che abbiamo già visto in un passato ormai remoto.

Eravamo nel 2016, e una “creepypasta”, una storia dell’orrore scritta per diventare virale e pubblicata sul canale reddit “Nosleep” diffuse la teoria per cui al CERN vengono aperti portali demoniaci verso altre dimensioni.

Ma entriamo ora nel dettaglio.

Il portale demoniaco nell’atrio del CERN, bufale mezze vecchie e nuove

Innanzitutto, l’immagine ritratta non è al CERN ma è una installazione provvisoria all’E3, nota fiera di presentazione dei videogames in prossima uscita tenutasi dal 1995 al 2021 e destinata alla promozione della saga videoludica Gears of War.

L’installazione raffigura in una forma artistica i nemici della saga, un popolo di creature sotterranee chiamate l’Orda di Locuste che vivono nel sottosuolo di un pianeta lontano ed emergono per combattere i coloni terrestri.

Una foto ad alta risoluzione dell’opera finita è stata pubblicata recentemente dal suo autore proprio in memoria del tempo che passa: l‘illustrazione è del 2006, ma sia il negozio dove l’artista Kurt Wenner ha comprato il necessario per dipingerlo che l’E3 stesso da allora hanno semplicemente cessato di esistere.

La foto è infatti diventata il cavallo di Troia per resuscitare le vecchie fake news complottiste del CERN come luogo destinato all’adorazione e l’invocazione dei demoni. Secondo lo stile tipico del mondo del complotto per cui un fenomeno che non si capisce o si disprezza diventa demoniaco, piano di pedofili o ambo le cose assieme.

Conclusione

Il presunto portale demoniaco nell’atrio del CERN è una installazione artistica all’E3 che raffigura la saga di videogiochi Gears of War. L’uso è legato ad una narrazione complottista che vede nel Large Hadron Collider un mezzo per creare portali infernali.

