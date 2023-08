Il (non) mistero della stazione meteorologica di Brescia Centro

Ci segnalano i nostri contatti alcuni post, liberamente tratti da una pagina di Wikipedia, che descrivono la “stazione meteorologica di Brescia Centro” come vicina al passaggio dei treni. Il corollario è quindi evidente: se è vicina allo scarico dei treni i dati sono alterati, quindi il clima è diverso da quello misurato, quindi va ridiscusso il cambiamento climatico.

Tale contenuto è evidente mistificato e privo di ogni fondamento logico, erroneo in tutte le sue premesse.

Ma partiamo con ordine.

Come ha avuto modo di replicare un utente accorto di Twitter (ora X) ad uno dei post che riportano tale teoria, il dato di Wikipedia è errato alle origini.

La pagina Wikipedia, qui archiviata, riporta le coordinate geografiche

Basta spostarsi sulla mappa delle stazioni meteo offerta dall’ARPA per raccogliere i vari dati, tra i quali la posizione delle stazioni meteo

Come potete ben vedere dalla mappa, le stazioni meteo sono segnate con dei pallini blu, e si trovano in Via Ziziola e presso l’ITAS Pastori, quindi lontano dalla presunta posizione secondo Wikipedia e secondo i post collegati.

Non siamo i primi ad esserci fatti venire dubbi: già dodici anni fa gli utenti di un gruppo meteo chiedevano a gran voce, inascoltati, la rettifica del dato scorretto riportato su Wikipedia.

Va inoltre precisato che stante il numero di stazioni meteo in tutta Italia una singola stazione, o anche un paio di stazioni in posizioni sfavorevoli non comporterebbero la falsificazione del dato complessivo: sarebbero una goccia nell’oceano.

A parte il fatto che la fantomatica stazione alla Stazione di Brescia è un errore di Wikipedia.

Conclusione

A Brescia vi sono due stazioni meteo, e nessuna si trova alla stazione ferroviaria. Il dato è un errore rilanciato da Wikipedia e diffuso sulla Rete.

