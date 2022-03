Il nome di Yuri Gagarin censurato allo Space Symposium: la Yuri’s Night cambia nome

Yuri Gagarin censurato. Questa la decisione presa dagli organizzatori dello Space Symposium, una tre giorni che si tiene ogni anno a Colorado Springs. La Space Foundation, organizzazione no profit, ha rilasciato una nota per spiegare la giornata dedicata al cosmonauta russo, celebrato ogni anno, cambierà nome alla luce degli eventi che si stanno consumando in Europa. Per molti si tratta di cancel culture.

Sul sito Futurism.com leggiamo che l’annuncio della Space Foundation è sparito dall’agenda, ma esiste una versione archiviata a questo indirizzo.

Alla luce degli eventi mondiali attuali, la Yuri’s Night della Space Foundation del 2022 è stata ribattezzata ‘A Celebration of Space: Discover What’s Next’. L’obiettivo di questo evento di raccolta fondi rimane lo stesso: celebrare i risultati umani nello spazio ispirando la prossima generazione a raggiungere le stelle.

Su TPI si parla di pretesto per celebrare le missioni americane, ma nelle note pubblicate sull’agenda dell’evento non viene specificato. Con Yuri Gagarin censurato e la conseguente cancellazione della Yuri’s Night che si celebra ogni anno sono esplose proteste in tutto il mondo.

