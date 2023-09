Quante volte dopo un dolore acuto e improvviso, sovente al collo (vedremo perché) ma talora interessante altri arti abbiamo incolpato il “nervo accavallato”?

In realtà i nervi, a causa della loro costituzione non possono accavallarsi, spostarsi o andarsene in giro: quello che noi chiamiamo “nervo accavallato” in realtà è l’esito di una contrattura muscolare, di una posizione scomoda mantenuta troppo a lungo o della sollecitazione improvvisa di un tendine o un legamento.

Tutti mali esasperati dallo stile di vita sedentario che tendiamo a creare nell’età moderna.

Il nervo accavallato che credete causa dei vostri problemi non esiste

Sintomi come formicolio, torpore o dolori lancinanti possono essere quindi causati da contratture muscolari, oppure da stati di infiammazione del muscolo che premono sui nervi stessi.

Gli esempi moderni tipici sono il torcicollo e le trafitture alla schiena, spesso in zona intercapolare, seguite dai dolori agli arti superiori.

Se pensate a quale attività svolgete quasi ogni giorno, assai probabilmente anche in questo momento, seduti davanti al monitor del PC con lo sguardo fisso su di esso mantenendo la stessa posizione per un prolungato periodo di tempo e spesso su una sedia tutt’altro che comoda, capirete di cosa si sta parlando.

Un nervo accavallato è quindi spesso sintomo di una serie di problemi, alcuni evitabili, altri che potrebbero richiedere il consiglio del fisioterapista o del medico.

Cambiare posizione, ad esempio alzandosi dalla scrivania, mettendosi in piedi e compiendo lenti movimenti potrebbe aiutare a sciogliere quella contrattura, come anche usare impacchi e riposo.

Degli esercizi di stretching, il rispetto di pause dopo turni di lavoro o svago al computer e cellulare prolungati possono aiutare ad evitare dolorose contratture, come anche uno stile di vita sano e lontano da stress può ridurre contratture e infiammazioni muscolari.

Nel caso i dolori persistano, un medico potrà consigliarvi su come prendervi cura del vostro apparato muscolo-scheletrico, eventualmente suggerendo buone pratiche come l’uso di un cuscino lombare e sedute ergonomiche, uno stile di vita sano e la terapia per sottovalutate tendiniti e infiammazioni.

Ricordate sempre che il medico è un vostro amico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.