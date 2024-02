Siete stati abituati dal cinema alla certezza assoluta per cui il morso della tarantola è mortale. Dalla tarantola del fratello di Kevin in “Mamma ho perso l’Aereo” fino alla tarantola “Matika” del piccolo Mimi-Siku, giovane indio mandato dalla sua tribù in “missione” alla scoperta delle bellezze di New York.

In realtà raramente la tarantola potrebbe essere considerata una creatura o un essere letale, salvo, ovviamente, casi di allergia. Cosa che succede con tutti gli altri ragni accusati di essere letali.

Il morso della tarantola è mortale ed esistono ragni velenosissimi

Biologicamente, le diverse specie di ragni che hanno sviluppato la capacità di produrre veleno, al contrario di altri animali che lo usano per autodifesa e per uccidere quindi una minaccia nel modo più rapido possibile, lo hanno fatto allo scopo di catturare e paralizzare future prede.

Secondo l’esperto di ragni Rainer F. Foelix, autore del testo Biology of Spiders, semplicemente non ci sono specie in grado, nella media, di cagionare la morte diretta di un essere umano, e suoi colleghi ricordano che la morte da morso di ragno si aggira intorno al 10%, perlopiù per shock anafilattico.

Se ti morde una tarantola proverai certamente dolore locale, gonfiore e arrossamento nella zona del morso. Alcune persone potrebbero sperimentare prurito o una sensazione di bruciore nella zona colpita.

Un numero ancora minore di loro sintomi sistemici come nausea, vomito o dolori muscolari. Nella media quindi basterà controllare l’evoluzione dei sintomi, e prestare attenzione ad eventuali sintomi suggestivi di reazioni allergiche, che dovranno essere prontamente affrontate da un medico.

