Il “malore improvviso” del chirurgo in un video virale: la causa non sono i vaccini anti-Covid

“Malore improvviso” è l’adagio tra i più ricorrenti dagli ambienti no-vax che sui social propongono filmati per tentate di dimostrare le teorie sugli effetti avversi dei vaccini anti-Covid. È il caso di un video che arriva da acque internazionali, ma riproposto in Italia negli ultimi giorni.

Nel video vediamo un chirurgo accasciarsi durante un intervento in sala operatoria, per poi venire subito soccorso dai colleghi. Come capita molto spesso, chi propone il contenuto non fornisce una fonte che dimostri la teoria del “malore improvviso” causato dal vaccino anti-Covid.

Il video

Chi condivide il video scrive:

“Malore improvviso durante un intervento chirurgico in Australia

E noi saremmo i complottisti… Prima o poi si avrà bisogno dei non vaccinati in sala operatoria!”.

Secondo l’autore del post, quindi, il video arriverebbe dall’Australia. Facciamo notare, però, i caratteri orientali presenti nella parte in alto a sinistra della schermata.

La fonte

Con una ricerca per immagini attraverso vari screenshot del filmato sul “malore improvviso” arriviamo a questo articolo di fact checking pubblicato sull’edizione portoghese di AFP. Il pezzo è stato pubblicato il 3 marzo 2020. Gli autori, in quel contesto, facevano chiarezza sulla disinformazione a tema Coronavirus.

Lo stesso video, infatti, veniva spacciato come un’operazione chirurgica per rimuovere il Coronavirus, informazione falsa (e improbabile) circolata per diverso tempo sui social.

Le immagini, tuttavia, arrivano da Pechino e sono state pubblicate per la prima volta il 17 gennaio 2020 su BJNews.com. Il chirurgo, protagonista del video, si era accasciato per una crisi ipoglicemica dovuta alle troppe ore consecutive di lavoro.

Quindi?

Nel gennaio 2020 i vaccini anti Covid non esistevano. Il “malore improvviso” raccontato da chi condivide il filmato, decontestualizzandolo, non ha alcuna attinenza col vaccino bensì è precedente alla campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2.

Il chirurgo Hu Gang, 25 anni, aveva avuto un calo ipoglicemico per via delle troppe ore di lavoro.

