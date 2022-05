Nei 10 minuti dell’intervento di Sara Cunial alla Camera, ciò che ha catturato l’attenzione è stato l’epilogo. Il suo discorso è stata l’ennesima provocazione contro la politica italiana per gli ultimi due anni di decreti anti Covid con restrizioni, vaccinazioni, green pass e medici radiati dall’Ordine per le loro esternazioni. L’onorevole, oggi nel Gruppo Misto, ha toccato tutti questi punti con toni sarcastici per poi esplodere sul finale.

Sara Cunial alla Camera

L’intervento di Sara Cunial alla Camera non è sfuggito alla stampa nazionale, che negli articoli pubblicati nelle ultime ore ha riportato il video. Sara Cunial stava esponendo la sua dichiarazione di voto sul decreto Covid:

In questi mesi ho avuto tempo di riflettere e ora posso dirvi grazie di aver pensato alla salute dei cittadini e aver messo a disposizione di tutti cure efficaci e sicure, grazie per aver reso libera indipendente la ricerca, per la trasparenza nella divulgazione dei dati. I risultati sono incredibili e il benessere oggi grazie a voi dilaga.

Ovviamente, quella di Sara Cunial è una provocazione che prende di mira tutte le misure contro le quali si è opposta da sempre, ad esempio le “cure efficaci e sicure” sono i vaccini, e la Cunial è una dichiarata no-vax. Ancora, all’ironia l’onorevole del Gruppo Misto unisce evidenti polemiche:

Ci avete fatto comprendere che essere nati in Italia non è motivo di orgoglio, ma dichiarazione di sottomissione all’economia di guerra che comanda da sempre le nostre istituzioni. Non abbiamo più bisogno di voi, sottovalutate gli italiani se pensate di poterci fermare e piegare con le vostre condanne, multe e violenze.

Infine:

Siamo sani, siamo vivi, siamo integri e non ricattabili e questo vi fa paura.

Il kit di sopravvivenza

Alla fine dell’intervento, Sara Cunial si congeda con: “Io mi sono portata un kit di sopravvivenza, vi consiglio di starmi lontani perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto”. L’intervento di Sara Cunial alla Camera è consultabile in questo video, compreso il finale.

