Il Ketchup è la salsa americana per eccellenza: o no?

Il ketchup è la salsa americana per eccellenza, come la pizza rappresenta il belpaese e il sushi il Giappone. Ma esattamente come la forma tipica del sushi come viene in mente all’italiano medio, il “California Roll” in realtà è il prodotto delle varie “Japan Town” in America, il ketchup nasce come salsa della Cina orientale con la possibilità di vari ingredienti.

“Tomato Ketchup” non è infatti un nome ridondante, era una necessità data dal bisogno di distinguere tra i vari tipi di salsa ketchup.

Il Ketchup nasce quindi come salsa agrodolce in Cina, a base di pesce. Si diffuse in Malesia, con un nome simile, arrivando nel ‘600 in Europa.

Per molto tempo il tratto distintivo del Ketchup fu l’essere una salsa agrodolce, con l’ingrediente base indicato nella preparazione: la parola stessa “ketchup”, di origine incerta, indica tale concetto e non l’uso del pomodoro.

Un esempio delle ricette del Ketchup che oggi definiremmo “strane” è ad esempio il “Ketchup di Funghi” usato in Inghilterra e noto almeno dal finire del ‘700 agli inizi dell’800, periodo in cui era diffuso anche in America.

Sempre nel 1800 gli Inglesi produssero tra i vari Ketchup il ketchup al pomodoro, che però furono gli americani a rendere popolare.

In un periodo in cui il pomodoro era ancora considerato commestibile solo se cucinato Henry John Heinz, imprenditore del settore culinario di Pittsburgh, inventò l’attuale ricetta del Ketchup di Pomodoro.

Heinz passò alla storia per molte cose: un trattamento equo dei lavoratori in un periodo in cui non era scontato, una parentela con gli antenati del tycoon Donald Trump e la popolarizzazione del Ketchup di pomodoro in modo tale da renderlo il primo ketchup che viene in mente a chi ne parla.

Ironicamente, negli anni del fascismo la “caccia agli esterismi” portò il ketchup a “rubare” il nome alla preparazione piemontese simile, diventando la “salsa rubra”: proprio il colore rosso brillante e il sapore pungente della salsa hanno reso il ketchup di pomodoro “il migliore dei ketchup possibili” e popolarizzato la creazione di Heinz nel mondo fino a renderla simbolo dell’americanità come l’aquila reale, l’hamburger e la torta di mele.

