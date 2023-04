Il Garante Privacy sanziona ASL Bari, e il motivo è decisamente più ilare del provvedimento di limitazione verso ChatGPT che affolla ormai da lungo tempo la nostra casella delle segnalazioni.

E il motivo vale l’uso del tag: l’uso creativo del “bianchetto”, o scolorina che dir si voglia.

Ma andiamo con ordine.

Il Garante Privacy sanziona ASL Bari: ringraziamenti “sbianchettati” male

La vicenda affonda le sue radici in un portale, “Parlano bene di noi”, gestito dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari, a metà tra l’ex voto e il ringraziamento. Una raccolta di lettere di pazienti (fortunatamente spesso ex) guariti dai più svariati malanni che hanno deciso di inviare lettere e cartoline di ringraziamento che l’azienda ha messo su un portale per l’esibizione.

Un po’ come fino a non troppi anni fa gli ex voto riportavano la malattia guarita per intercessione divina, ma in questo caso con un effettivo nesso tra le cure ricevute e il ringraziamento.

E sin qui niente di male: il problema nasce quando il Garante ha ricevuto segnalazione per cui le letterine di ringraziamento erano sì pubblicate coi nomi dei pazienti cancellati, ma cancellati con una blanda mano di bianchetto o pennarello.

Di fatto con un piccolo sforzo era possibile leggere i dati rimossi, cominciando quindi una caccia a cercare amici e parenti con le malattie da cui essi erano afflitti e che probabilmente avrebbero preferito non divulgare.

Anche perché il dato sanitario è uno dei dati personalissimi per eccellenza: nessuno ha interesse a far sapere agli altri quante volte si è preso influenze, ulcere, malattie veneree e altri disturbi.

Eppure alla fine è accaduto: il Garante quindi non ha accolto le eccezioni sollevate dall’ASL Bari (che pure ha rimosso le lettere di ringraziamento), leggibili nel provvedimento pubblicato, ed elevato sanzione di 50mila euro.

Perché pare il bianchetto non sia garanzia di anonimato sufficiente.

