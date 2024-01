Abbiamo già visto come funziona il Phishing, non dovrebbe sorprenderci scoprire che il falso regalo di San Valentino di Chiara Ferragni è, appunto, un falso.

E non lo diciamo perché Chiara Ferragni non si chiama “Chiara Feragni”, ma perché dovreste essere abituati a tutti i segnali tipici della truffa.

Il falso regalo di San Valentino di Chiara Ferragni (anzi: Feragni)

Un truffatore sceglie un personaggio legato alla cronaca recente, noto per essere ricco e famoso e, in questo caso con un certo tempismo avariato, noto per opere di beneficienza.

Crea una pagina con qualche dettaglio cambiato per essere non facilmente rintracciabile e comincia a spammare richieste. Solitamente la stessa: chi condivide un messaggio che invita a compilare questionari con indirizzi, numeri di telefono, conti corrente e simili riceverà dei ricchi doni.

Nella migliore delle ipotesi si ritroverà invece registrato a servizi di loghi e sonerie in abbonamento, nella peggiore alleggerito di buona parte dei soldi depositati nel conto corrente che avrà fornito per avere il “regalo della Feragni”.

La soluzione: non cliccare, e se l’avete fatto bloccare i conti corrente regalati in modo improvvido e contattare la Polizia Postale.

