In questo venerdì che possiamo astrattamente dedicare a Venere, oltre al falso mito delle Cinture di Castità del Medioevo possiamo passare al falso mito dei Kellogg’s Corn Flakes contro la masturbazione. Mito anche esso duro a morire, che tutt’ora appare nei media e sulla stampa.

Come per il mito della cintura di castità, i miti relativi al sesso tendono sempre ad attirare attenzione. Ma questa volta c’è un minimo fondo di verità, travisato e trasfigurato fino ad arrivare alla falsa credenza.

Il falso mito dei Kellogg’s Corn Flakes contro la masturbazione

Effettivamente John Harvey Kellogg era un fervente avventista, nemico della masturbazione e convinto che la Redenzione e la sofferenza del Cristo non fossero nella sua morte in Croce, ma nell’aver vissuto una vita esemplare di sacrificio al servizio del prossimo.



Questo non comporta che abbia inventato i cereali da colazione per combattere la masturbazione, o che sia stato il bizzarro personaggio descritto dal film comico “Morti di Salute” intento a curare depravazione sessuale e masturbazione a colpi di clisteri e cereali.

Questo non significa neppur che il dottor Kellogg fosse un moderno scienziato: molte delle sue teorie potremmo definirle oggi come antiscientifiche, se non direttamente complottistiche e nocive, spingendosi a definire la masturbazione il più dannoso degli abusi sessuali e predicando la necessità ineludibile della castità anche intramatrimoniale.

Non è per questo che ha inventato i cereali Kellogg’s però: come descritto dal brevetto 558393 del 1896, Kellogg si prefiggeva di creare un alimento da colazione che fosse semplice da preparare anche in assenza di fornelli, dal sapore adatto al consumo, nutriente e facile da consumare anche “per malati e convalescenti”.

La colazione nel 1800

Ricordate che siamo nel 19mo secolo in America, praticamente ancora nel “Selvaggio West”. Come abbiamo già detto in un precedente articolo, il concetto stesso di “colazione come pasto principale” e dell’importanza della colazione nel risveglio non esisteva.

Sarebbe arrivato dopo, grazie alla pubblicità. Nel XIXmo secolo se il lavoratore medio si svegliava affamato non disdegnava scaldare gli avanzi della sera prima e mandarli giù.

Alla “colazione all’americana”, quindi con uova e bacon, spesso si alternavano frittelle di patate fritte nel grasso avanzato dalla cena prima, tazzoni di latte con crema e caffé e persino pappette di riso bollito con sciroppi, latte e zucchero.

Se eri una madre coscienziosa o una bambinaia, ti toccava spignattare per ore perché i tuoi figli trovassero del cibo pronto.

Capirete che con un’alimentazione del genere specialmente arrivato alla maturità avevi un abbonamento di fatto alle periodiche indigestioni, flatulenze e disturbi intestinali di ogni tipo.

Lo scopo primario di Kellogg era quindi avere un “cibo veloce” ma salutare: i fiocchi di cerali non richiedevano altra preparazione che versarci su del latte, metterci dentro un cucchiaio e mangiare, ed erano abbastanza leggeri per non farti fare indigestione ed abbastanza semplici da consentire alle madri di smettere di spignattare.

La questione della masturbazione arriva dopo.

Il mito del cereale contro la masturbazione

Kellogg come abbiamo visto aveva delle sue idee alquanto peculiari. Tra queste l’idea che si potesse purgare l’uomo della lussuria evitando alimenti “stimolanti” e spingendolo ad una dieta povera di sapori e grassi.

La sua idea era che se un uomo avesse continuato a nutrirsi di carne e torte, bere cioccolata calda e fumare tutto il giorno, avrebbe avuto un “surplus di energia” da sfogare nel desiderio e nel vizio sessuale.

Riducendo i pasti giornalieri a due con alimenti semplici e poco appetitosi, senza mai mangiare fino alla piena sazietà, secondo Kellogg si sarebbe raggiunto l’obiettivo di un corpo “bilanciato” con poco surplus energetico per il sesso.

In nessun testo Kellogg dice che i fiocchi di cerali liberano dal vizio sessuale, ma, ovviamente, i cereali possono far parte di quella dieta di cui parlava Kellogg e questo ha fatto sorgere l’equivoco.

Foto di copertina: Breakfast Cereal di Kathy Britcliffe, Canva

