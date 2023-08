Ci segnalano i nostri contatti un presunto video pubblicato sui social che viene indicato come filmato da un passante in Giappone.

Il video è manipolato, e quindi contiene una narrazione falsa e inveritiera.

Il falso cartello contro Zelensky in una strada del Giappone

Non è la prima volta che la disinformazione filorussa si nutre di contenuti creati digitalmente in vario modo. Ad esempio gli immaginari madonnari “Typcal Optical”, presunto gruppo che millanta di aver dipinto affreschi stradali con Zelenzky in fattezze deformi che in realtà ogni volta si rivelano essere applicate su foto di città col fotoritocco, assieme a immagini di presunti “artisti di strada” privi di ombra e vestiti come gopnik, i coatti submetropolitani dell’area impoverita Russa.

Ma anche una presunta pubblicità di una catena di sushi, basata su contenuti evidentemente razzisti contro l’Ucraina, che ha costretto la ditta a smentire pubblicamente.

Oppure la triste saga di una legione di immaginari giornalisti e personaggi social, volti costruiti evidentemente dalle Intelligenze Artificiali e usati per diffondere contenuti provocatoriamente filorussi.

In questo caso l’intero video è stato ottenuto ritoccando uno spezzone di un documentario di Virtual Japan chiamato “Passeggiata notturna nel quartiere Shibuya”

Video del 2020, che ritrae un quartiere noto per i suoi maxischermi pubblicitari e per essere un centro della moda e delle subculture giovanili. Visitato perché pieno di negozi di musica e abbigliamento, una iconica statua del cane Hachiko (simbolo di fedeltà in quanto ha speso gli ultimi anni di vita recandosi quotidianamente alla stazione dove il suo padrone morto soleva prendere il treno verso casa) e diversi “love hotel”, hotel dove è possibile affittare stanze da usare per incontri amorosi di ogni genere, nella più assoluta privacy e con diversi servizi collegati.

Il messaggio filorusso è stato applicato posticciamente.

Conclusione

Il falso cartello contro Zelensky è stato applicato su un video ambientato a Shibuya, noto quartiere Giapponese.

