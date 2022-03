Il duro mestiere del reporter di guerra, specialmente sul campo nel XXImo secolo

Punto di vista: Siete un reporter di guerra. Da sempre una della professioni più nobili sul campo. Letteralmente tutto quello che tiene insieme il mondo e una zona di guerra.

Zona di guerra dove ovviamente l’invasore non ha interesse che le atrocità della guerra siano compiute. Anzi tenderà a nasconderle il più possibile per dipingersi liberatore e vendicatore.

Ma siete reporter di guerra nel XXImo secolo, l’era che ha preso la TV del Dolore del Ventesimo e l’ha elevata in quella perversa forma d’arte che conosciamo. Quella dove è perfettamente accettabile fomentare la TV del Dolore. Dove le immagini viralizzabili e di impatto, i celebri “contenuti”, valgono di più della stessa conoscenza del fenomeno.

Quella dove l’Unione Europea denuncia la presenza di notizie usate come mezzo per sviare la conoscenza anziché diffonderla, per piegare la visione di un fenomeno a determinate ottiche.

Arriva quindi la denuncia da Valigia Blu: specialmente oggi, non è facile essere corrispondente di Guerra. Se poi sei Ucraino, è letteralmente un gioco al massacro.

“Cari giornalisti. Non vi fornirò più contenuti gratis. Ho un lavoro da fare, ho la guerra in patria. Scusatemi”

Dear journalists. I am no longer making you content for free. I have job to do. I have war in my country. Sorry.

Risponde Nika Melkozerova, giornalista Ucraina, confermando nelle risposte di non aver bisogno di donazioni di denaro, ma di rispetto e della possibilità di fare il suo lavoro senza dover “produrre contenuti”.

Senza dover sciorinare le ormai infami “interviste in due minuti” per strizzare emozione fai da te da incastrare tra un balletto e un’opinionista.

E non è la sola: Terrell Jamaine Starr conferma un diffuso sentimento

Oh I know this. I can get killed and the most these networks will do is produce 30 second tribute video and move on to the next exploited piece of labor. I am down with it and these bloodsuckers. https://t.co/VPhDnN86RZ

— Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) March 1, 2022